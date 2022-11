On sait enfin à quoi servent les services Google Play

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent les services Google Play ? Maintenant, vous pouvez le découvrir.

Les services Google Play sont une partie essentielle de tout appareil Android, et avoir un téléphone qui n’en a pas peut devenir un problème. Cependant, peu de gens savent à quoi ils servent vraiment.

Et pour une raison quelconque, Google n’avait pas révélé le rôle de chacun des éléments qui composent les services… jusqu’à présent. Eh bien, pour la première fois, Google a ajouté une nouvelle section dans le menu des applications Android, à partir de laquelle vous pouvez vérifier le fonctionnement des services Play.

Ainsi, vous pouvez savoir à quoi sert chacun des différents services Google Play

La façon de consulter la signification de chacun des services de Play Services est simple. Vous n’avez qu’à vous rendre dans l’application des paramètres de votre mobile, et à partir de là, appuyez sur « Applications ». Par la suite, vous devez rechercher les services Google Play et toucher l’application.

Une fois à l’intérieur, juste en dessous des boutons « Désactiver » et « Forcer l’arrêt », vous verrez une nouvelle section intitulée « Tous les services ». Si vous touchez dessus, vous serez dirigé vers une page où tous les services qui composent les services Google Play sont répertoriés, ainsi qu’une explication de chacun d’eux.

Google explique que les services Google Play « constituent une partie importante de nombreuses fonctions de votre appareil », et précise qu’il s’agit d’une application différente du Google Play Store.

N’oubliez pas non plus que la désactivation de cette application peut affecter négativement le fonctionnement de l’appareil, car de nombreuses fonctions essentielles ne seront plus disponibles.

Comment installer ou mettre à jour les services Google Play étape par étape

Il aura fallu patienter quelques années, mais les utilisateurs d’Android ont enfin un moyen de savoir à quoi sert vraiment la fameuse application que comportent des milliards de téléphones portables et de tablettes à travers le monde, et qui est parfois à l’origine de certains Quel autre casse-tête.