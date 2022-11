employés de Twitter licenciés par tweet ; d’autres peuvent s’approvisionner; annonces à haut risque, selon la plus grande agence

Un certain nombre d’employés de Twitter ont été licenciés dans des tweets par le nouveau propriétaire de l’entreprise, Elon Musk. Le milliardaire n’était apparemment pas content d’être publiquement vérifié par ses propres ingénieurs…

Engadget rapporte au moins trois exemples.

Le dirigeant multi-sociétés puis a demandé lui quel était le bon numéro et qu’a-t-il fait pour réparer Twitter pour Android, qui a été « super lent ». Il a répondu avec le travail que son équipe a fait pour l’application et listé quelques raisons pour lesquelles il est lent : « Tout d’abord, il est gonflé de fonctionnalités qui sont peu utilisées. Deuxièmement, nous avons accumulé des années de dette technologique car nous avons échangé la vitesse et les fonctionnalités sur la performance. Troisièmement, nous passons beaucoup de temps à attendre les réponses du réseau. »

Musk a depuis supprimé son tweet.

Deux autres ingénieurs seniors ont eu la même expérience après avoir publiquement corrigé les affirmations de Musk.

Bien que l’entreprise soit détenue à 100% par Musk et qu’il ne soit pas possible d’en acheter des actions, il a déclaré que les employés « exceptionnels » pouvaient toujours se voir attribuer des actions dans l’entreprise. CNBC vu le mémo.

La plus grande agence de publicité au monde, GroupM, a averti ses clients que l’achat de publicités sur Twitter expose leurs marques à un risque élevé de dommages, rapporte Plate-forme.

GroupM, la plus grande agence d’achat de médias au monde, avec 60 milliards de dollars de dépenses médiatiques annuelles, a déclaré à ses clients que Twitter était un achat de médias à haut risque, selon Digiday et un e-mail obtenu par Platformer. Le responsable des partenariats d’agence de Twitter a expliqué la situation dans Slack : « Compte tenu des récents départs de cadres supérieurs dans des domaines opérationnels clés (en particulier la sécurité, la confiance et la sécurité, la conformité), GroupM a mis à jour les directives de sécurité de la marque Twitter à haut risque. Bien qu’ils comprennent que nos politiques restent en place, ils estiment que la capacité de Twitter à faire évoluer et à gérer rapidement les infractions est incertaine pour le moment.