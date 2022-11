Le Samsung Galaxy M le plus réussi commence à se mettre à jour vers Android 13

En très peu de temps, vous pourrez profiter des nouvelles fonctionnalités d’Android 13 sur votre Samsung Galaxy M52.

Samsung poursuit ses plans de mise à jour vers Android 13, et après avoir mis à jour une bonne partie de ses modèles haut de gamme les plus récents, et quelques autres de la série Galaxy A, la marque a envoyé la mise à jour vers Android 13 au premier modèle de la série Galaxy M.

Il s’agit du Samsung Galaxy M52 5G, l’un des téléphones mobiles les plus vendus ces derniers temps, et qui devient le premier modèle de la famille à recevoir la mise à jour tant attendue du dernière version Androidainsi que toutes les actualités de One UI 5.

Le Samsung Galaxy M52 5G est mis à jour vers Android 13 avec One UI 5

Comme ils ont avancé de SamMobile, la mise à jour vers Android 13 pour le Samsung Galaxy M52 5G a commencé à être disponible ce mardi 15 novembre. La mise à jour OTA a commencé son déploiement dans plusieurs pays d’Europe, avec le firmware M526BRXXU1CVJ7 disponible pour la variante SM-M526BR.

La mise à jour intègre également le correctif de sécurité Android de novembre, et bien sûr, elle est basée sur One UI 5, la dernière version de la couche de personnalisation de l’entreprise, qui introduit de nouvelles fonctionnalités telles qu’un écran de verrouillage totalement renouvelé et personnalisable, des icônes conçues en 3D, de nouvelles widgets empilés et de nombreux autres changements.

De même, Android 13 apporte des changements importants, notamment des améliorations de la sécurité et de la confidentialité grâce à une gestion des autorisations plus avancée, la prise en charge de plusieurs langues dans les applications et la possibilité d’utiliser des icônes personnalisées dans n’importe quelle application qui le prend en charge.

Comment mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android

La mise à jour vers Android 13 pour le Samsung Galaxy M52 prendra encore quelques jours pour atteindre tous les appareils, il est donc normal que vous ne puissiez plus télécharger la nouvelle version sur votre mobile à partir de maintenant. Une fois disponible, une notice devrait apparaître sur votre mobile indiquant la possibilité de télécharger et d’installer Android 13 avec One UI 5 sur votre Galaxy M52.