OUKITEL, fabricant de téléphones robustes, lance le WP21 avec un processeur 6nm à l’occasion du Black Friday.

Après son OUKITEL WP19, OUKITEL présente son premier smartphone durci à processeur 6nm, c’est un appareil phare que OUKITEL présente en prévision du Black Friday. Héritant de la caractéristique de robustesse certifiée par les normes IP68, IP69K, et les dernières normes MIL-STD-810H comme les smartphones robustes habituels, OUKITEL WP21 est étonnamment livré avec les doubles écrans, le processeur MediaTek Helio G99 de 6nm, 12GB RAM & 256 GB ROM, quad caméras de 64MP et plus.

La première mondiale aura lieu le 24 novembre. Une offre limitée à 24 heures est prévue pour le Black Friday sur AliExpress. Les acheteurs du premier lot de WP21 recevront des coupons supplémentaires de 10 $ et une montre intelligente d’une valeur de 69,99 $, qui offre 45 jours de veille prolongée et une résistance à l’eau jusqu’à 30 mètres.

Processeur 6nm et stockage massif

Les fabricants de téléphones tout-terrain se sont longtemps concentrés sur la durabilité, mais ont rarement pensé à des appareils photo haut de gamme et à d’autres fonctions avancées pour leurs appareils. Cela pourrait être assez décevant pour les consommateurs férus de technologie qui veulent à la fois la robustesse et la performance. Heureusement, le dernier WP21 de OUKITEL comblera ces lacunes. Alimenté par la puce MediaTek Helio G99-6nm, associé à 12 Go de RAM et à un stockage massif de 256 Go pouvant être étendu à 1 To, le WP21 offre une expérience et des performances exceptionnelles pour regarder des vidéos et jouer à des jeux sans interruption de chargement.

Double affichage pour plus de plaisir

En tant qu’appareil robuste et élégant pouvant être utilisé dans des scénarios quotidiens et en extérieur, le OUKITEL WP21 estime que les utilisateurs méritent un écran plus clair et plus net dans la bonne taille. L’écran de 6,78 pouces avec une résolution de 2460*1080 FHD+ est la meilleure réponse du WP21 à ces besoins. La qualité d’affichage de 396 PPI permet de visualiser chaque détail. Le taux de rafraîchissement élevé de 120HZ peut assurer une expérience visuelle fluide dans les jeux, le visionnage de vidéos et le fonctionnement du système.

Dans la partie arrière, le smartphone WP21 est livré avec un écran arrière intelligent distinctif que vous voyez rarement dans un smartphone robuste. Il peut être personnalisé pour avoir un accès facile à la vérification de l’heure et de l’état de la batterie, à la prise de photos, aux appels, aux notifications de messages, au contrôle de la musique et plus encore. Il est également facile de sécuriser cet appareil grâce à la reconnaissance faciale et au déverrouillage par empreinte digitale.

Un design renforcé et une autonomie super longue.

Ce modèle de la série s’appelle WP21 et il entre dans la catégorie des smartphones robustes avec un corps renforcé pour éviter la casse à la moindre chute. Grâce à ses caractéristiques étanches à l’eau, à la poussière et aux chutes, OUKITEL WP21 est donc un smartphone idéal pour les maladroits mais encore plus pour les aventuriers qui n’auront plus non plus à se soucier de devoir trouver une prise de courant sur leur chemin. Doté d’une batterie de 9800mAh et d’un système de charge rapide de 66W, le WP21 permet une mise en veille très longue et soulage vos soucis de batterie en déplacement.

Un système de caméra révolutionnaire

L’OUKITEL WP21 est équipé d’une caméra frontale de 20MP et d’une caméra principale de 64MP, qui peuvent facilement gérer la plupart des scènes du quotidien. Pour faire face aux scènes extérieures, le OUKITEL WP21 est équipé d’un objectif de vision nocturne autofocus Sony IMX350 de 20MP avec une distance de vision maximale de 20m. En voyage, les nuits ne feront jamais peur à l’utilisateur, au contraire, avec la puissance de la caméra de vision nocturne, le divertissement continue lorsque le soleil est éteint.

Vous ne pouvez pas manquer le moindre détail grâce à la caméra macro 2MP. Équipés de quadricaméras AI 64MP, les utilisateurs sont en mesure de capturer leurs souvenirs et moments inoubliables dans les moindres détails possibles.