Haut-parleur Echo en vente – J’en ai 5 à la maison et je ne pourrais pas être plus heureux

Passer à la nouvelle génération ou rester dans la 4e famille d’appareils Echo Dot, telle est la question.

Amazon a récemment lancé sur le marché le nouvel Echo Dot de 5e génération, un appareil qui démarrait au même prix que ses petits frères de l’époque, 59,99 euros. C’est un prix que, compte tenu des périodes d’offre à venir, le public n’a pas vu avec de bons yeux. Aussi, est-ce que ça vaut un Echo Dot 5 pour ce prix d’avoir l’Echo Dot 4 à 34,99 euros sur Amazon ?

Le saut de génération est tellement insignifiant que je vous dis déjà, en tant que propriétaire de cinq Echo Dot 4 à la maison, que cela ne vaut pas le surcoût. Avec la 4ème génération réduite telle quelle, et même l’Echo Dot 3 avec ses offres groupées, la 5ème famille Echo Dot sera oubliée, à moins qu’Amazon ne lui donne le snip nécessaire lors du prochain Black Friday.

Et c’est qu’avoir un haut-parleur intelligent n’est plus une mode passagère, mais un moyen de contrôler l’ensemble de votre maison intelligente. Que vous ayez des ampoules compatibles WiFi, un robot aspirateur ou des prises intelligentes, avec un Echo Dot (ou n’importe quel appareil Echo), vous pouvez programmer et contrôler tous vos appareils connectés à votre réseau WiFi. Et pas seulement cela, mais vous pouvez créer une ambiance très agréable lors d’un repas de famille, ce Noël ou un séjour à la maison entre amis en jouant une musique d’ambiance.

Concrètement, cet Echo Dot 4 intègre un haut-parleur large bande de 1,8 pouces (aigus, médiums et graves) qui génère des sons de basses étonnants pour sa taille. Quelle est sa taille? Il s’agit de la petite version du modèle Echo 4, et il a des dimensions de 10 cm de diamètre et 8,9 cm de hauteur. Il a une base caoutchouteuse plate antidérapante et un poids d’environ 338 grammes.

C’est un haut-parleur incroyable, à la fois pour la qualité sonore et le volume.

Depuis l’application Amazon Alexa, vous pouvez lier tous ces appareils domestiques intelligents, quels que soient ceux que vous possédez, des centaines de marques sont prises en charge dans cette application. Par exemple, j’ai plusieurs ampoules Yeelight, quelques prises intelligentes TP-Link TAPO, des robots aspirateurs Roborock, des caméras de surveillance Yi Home et un purificateur d’air Xiaomi. Tous connectés à Alexa, car je peux les activer ou les programmer avec ma voix quand vous le souhaitez.

En plus de jouer de la musique et de contrôler votre maison intelligente, il est capable de vous faire passer un bon moment en racontant des blagues, en chantant ou en connaissant les nouvelles les plus pertinentes de chaque jour. De la même manière, vous pouvez connaître les prévisions météo de votre région ou du lieu que vous indiquez à Alexa.

L’Echo Dot 3 est également en promotion, et quelle aubaine ! Eh bien, pour 35 euros, vous pouvez avoir 2 unités Echo Dot 3 et une ampoule Philips Hue ou une prise intelligente Meross en cadeau. Si vous ne voulez qu’un Echo Dot 3, il coûte 29,99 euros en ce moment, donc l’offre de ce pack est la meilleure que vos yeux verront cette année.

