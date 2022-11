Google Pixel Fold : le design complet du premier mobile pliable de Google est filtré

Il ressemble au Pixel 7 et ses deux moitiés semblent assez minces, bien que des sources disent que ce premier Google pliable est énorme et « putain » lourd.

On parle du Pixel Fold depuis tant de mois que beaucoup d’entre nous avaient cessé de penser au premier smartphone pliable de Google comme quelque chose de faisable à court terme, bien qu’apparemment l’appareil soit bel et bien au four avec des options à présenter à la société plus tôt que prévu. plus tard. . Peut-être à Google I/O 2023 en mai ?

C’est du moins ce que l’on peut penser si l’on regarde la qualité de certains leaks qui s’amplifient avec le temps, nous montrant déjà les premières recréations d’un terminal très séduisant mais pas différentiel, qui resterait à mi-chemin entre un Galaxy Z Fold et un Pixel 7 Pro combinant ce format de type livre pliant avec l’énorme module photographique arrière en disposition horizontale.

Ce ne sont pas les seuls détails que nous avons compilés grâce aux collègues de Front Page Tech, et il y a pas mal d’informations juteuses parmi les données divulguées, mais nous allons commencer par ce que vous êtes venu chercher, à savoir rien de plus que la vaste galerie de photos qu’ils nous ont fournie avec ce Pixel Fold en tant que protagoniste principal.

Ce serait le Google Pixel Fold : galerie de rendus filtrés

Et comme promis, en plus de vous montrer le smartphone qui profitera des innovations d’Android 12L avec des écrans grand format, nous avons également des données sur les couleurs disponibles, la date de lancement possible que Google gère et comment pas un prix estimé pour un tel « bug » fait par Google.

Pour commencer, les deux finitions élégantes qui seront disponibles et que vous aurez pu voir dans les rendus sont le blanc et le noir, bien qu’en réalité le premier et le second s’appelleront respectivement commercialement ‘Chalk’ et ‘Obsidian’.

Des sources affirment que le design de ce Pixel Fold est attrayant et très fin lorsqu’il est ouvert, même si l’ensemble serait énorme, très lourd et très cher, puisqu’il est question d’une présentation à Google I/O 2023 et d’un RRP de 1 799 $ .

Quant au lancement, les analystes affirment déjà que Google le montrera lors des I/O 2023 au Shoreline Amphitheatre de Mountain View, sûrement au milieu du mois de mai 2023. Son débarquement en magasin serait plus tardif, oui, daté de plus Ce qui est probablement pour après l’été.

Ceux qui ont vu les prototypes disent que lorsqu’il est ouvert, il est très fin, avec des sensations presque comme une feuille de papier, bien que d’après ce qu’ils disent, il soit énorme et très lourd, ce qui pourrait signifier qu’au moins le châssis et les verres sont de qualité et non du plastique bon marché.

Et enfin, si vous voulez connaître le prix estimé, les sources nous disent que Google gère un PVP de 1 799 $ au moins lors du lancement, un prix qui pourrait être révisé mais qui anticipe déjà que les pliants vont continuer à être très cher en 2023, d’autant plus compte tenu du scénario d’inflation mondiale.