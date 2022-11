Google commence à rendre l’argent de Stadia : ce que vous devez faire pour le récupérer

À partir d’aujourd’hui, les acheteurs de matériel ou de jeux Google Stadia récupéreront l’argent qu’ils ont dépensé à l’époque.

Comme Google l’a annoncé fin septembre, Google Stadia cessera de fonctionner à partir de janvier 2023. Mais avant cela, l’entreprise procédera au remboursement de tous les achats effectués par les utilisateurs en matériel et jeux sur la plateforme. Nous avons couvert les questions les plus fréquemment posées sur la fermeture de Stadia et sur la façon de récupérer votre argent, et il est maintenant temps de vous préparer à être indemnisé.

Google a commencé aujourd’hui à envoyer des e-mails aux utilisateurs de Stadia, les informant du début de la période de remboursement. Ils expliquent qu’à partir de ce mardi 15 novembre, des remboursements seront effectués aux utilisateurs ayant acheté du contenu ou des appareils Stadia. Cependant, il est possible que toutes les déclarations ne soient pas complétées avant le 18 janvier 2023.

Les paiements seront effectués automatiquement à partir du 15 novembre

Dans l’e-mail, Google explique que les transactions seront automatiquement remboursées à partir de ce mardi. Par conséquent, les utilisateurs n’auront rien à faire pour récupérer leur argent (initialement).

Une tentative sera faite pour effectuer le remboursement selon le même mode de paiement que celui utilisé pour effectuer les achats. Toutefois, dans le cas où ces modes de paiement ne seraient plus disponibles, l’utilisateur sera contacté par e-mail afin de choisir un mode de paiement alternatif.

D’autre part, Google indique que, même si l’utilisateur a supprimé son compte Google après avoir effectué les achats, un remboursement sera tenté sur le mode de paiement d’origine.

Il sera possible de visualiser l’état des transactions une fois les remboursements émis via la page de paiement de Google, où vous pourrez vérifier les modes de paiement disponibles et les derniers achats effectués. Pour vérifier l’état, vous devrez toucher l’icône de la cloche dans le coin supérieur droit. Des avis de retour apparaîtront.