C’est le prochain haut de gamme de Motorola, et il s’appelle Edge 40 Pro

Le nouveau Moto Edge 40 Pro a déjà été certifié à l’autre bout du monde, nous sommes donc très probablement proches du premier produit phare de Motorola avec Snapdragon 8 Gen2.

Après un parcours 2021 qui se clôturera avec l’Edge 30 Ultra commandant un catalogue international prolifique et attractif, il semble que les dirigeants de Lenovo souhaitent mettre à jour l’échelon supérieur d’un Motorola qui prépare déjà le lancement de son nouveau téléphone phare, achevant déjà son développement .. sûrement pour les premières semaines de 2023.

Pas en vain, des données importantes et intéressantes émergent de Chine sur un nouveau géant prêt à manger le marché, connu sous le nom de Moto Edge 40 Pro dans tous les cercles du web et déjà certifié dans pratiquement toute la planète, ayant été aperçu dans la documentation du TDRA des Emirats Arabes Unis, du TENAA de Chine et de la CEE européenne.

Comme nous l’ont dit les amis de MySmartPrice, le nouveau Motorola Edge 40 Pro est déjà en train de cuisiner en Chine à destination des principaux marchés mondiaux, prêt à remplacer l’Edge 30 Pro et avec le code modèle XT2301-4 pour le faire surveiller jusqu’à sa présentation officielle. .

La vérité est que ses premières images ne nous laissent pas voir trop de détails, puisqu’elles ont été extraites de la documentation du certificateur TENAA, où une béquille ou un prototype est passé qui sera sûrement loin de la finition finale. Dans tous les cas, la disposition des principaux éléments ne devrait pas changer, vous pouvez donc déjà voir sa triple caméra et ses lignes élégantes et simples.

De plus, nous savons que plusieurs versions arriveront car il existe un autre code XT2301-5 associé à un nom Moto X40, qui répondra sûrement et très à la Xiaomi à une variation régionale ou à un remaniement pour un marché spécifique.

C’est quelque chose que nous avons déjà vu l’année dernière avec le Moto X30 et le Moto Edge 30 Pro, qui étaient identiques à l’exception de la batterie et du marché cible, donc la stratégie sera probablement la même pour le prochain exercice 2023.

Bien sûr, nous avons déjà des détails sur un matériel de très haut niveau commandé par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, qui sera accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5x de dernière génération.

La documentation filtrée des certificateurs, galerie photo

L’écran sera de type OLED, il aura la technologie LTPO et un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 hertz, ajoutant à l’ensemble une charge rapide jusqu’à 68 watts et des caméras qui tenteront d’être près de la ligne de front.

En fait, c’est que le capteur avant monte à 60 mégapixels, cette résolution est énorme, avec un module arrière de 50 mégapixels pour le capteur principal, un autre 50 MP pour l’ultra grand angle et 12 mégapixels plus le téléobjectif pour les fonctions de zoom.

Il faudra en tenir compte car la résurgence de Motorola sous l’égide de Lenovo est très remarquée, avec des smartphones de la meilleure qualité et des prix plus attractifs que ceux des géants Apple et Samsung par exemple… C’est une bonne nouvelle qu’il y a plus d’options!