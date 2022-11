Tim Cook parle du ralentissement de l’embauche d’Apple et des règles de travail en personne dans une nouvelle interview [Vidéo]

Au milieu des informations faisant état d’un large gel des embauches chez Apple, Tim Cook a rejoint CBS News pour une interview cette semaine afin d’expliquer la pensée de l’entreprise. Dans l’interview, Cook confirme qu’Apple a ralenti l’embauche et aborde également son retour controversé aux exigences en personne.

En juillet, lors de l’appel des résultats trimestriels d’Apple pour le troisième trimestre, Cook a déclaré qu’Apple « embauchait toujours » mais le faisait « délibérément ». Depuis lors, une paire de rapports de Bloomberg et Initié a déclaré qu’Apple ralentissait plus largement l’embauche, notamment en gelant l’embauche de certaines équipes et en réduisant les budgets pour 2023.

Parler à Nouvelles de la SCB dans une interview diffusée (en partie) lundi matin, Cook a expliqué plus en détail ce que faisait Apple. Selon le PDG d’Apple, Apple « continue d’embaucher », mais « pas partout dans l’entreprise ».

«Ce que nous faisons en conséquence d’être dans cette période, c’est que nous sommes très délibérés sur notre embauche. Cela indique que nous continuons à embaucher, mais nous n’embauchons pas partout dans l’entreprise. Nous croyons fermement à l’investissement à long terme. Et nous ne croyons pas que vous puissiez sauver votre chemin vers la prospérité. Nous pensons que vous investissez pour y parvenir.

Quant au retour d’Apple au travail en personne, Cook a expliqué qu’il pensait que la collaboration en personne était la clé de l’innovation et du travail d’équipe. Mais cela étant dit, il a noté que les employés d’Apple ne sont pas au bureau cinq jours par semaine – et le vendredi en particulier, les bureaux sont « une ville fantôme ».

«Nous fabriquons des produits et vous devez conserver le produit. Vous collaborez les uns avec les autres parce que nous pensons que un plus un égale trois. Donc, cela prend le hasard de rencontrer des gens, de faire rebondir des idées et de se soucier suffisamment de faire avancer votre idée à travers quelqu’un d’autre parce que vous savez que cela en fera une idée plus grande. Ça ne veut pas dire qu’on va être là dans cinq jours [a week]. N’étaient pas. Si vous étiez ici un vendredi, ce serait une ville fantôme »

L’interview complète de CBS News avec le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait être diffusée demain, avec CBS taquinant une discussion sur les «nouvelles technologies» et plus encore.

La stratégie d’embauche actuelle d’Apple est très différente de celle des autres entreprises technologiques. La société mère de Facebook Meta, par exemple, a récemment licencié 11 000 employés dans un contexte de baisse des tarifs publicitaires et d’inquiétudes générales concernant l’état de l’économie. Twitter a également fait face à des licenciements massifs suite à l’acquisition d’Elon Musk.

D’autres entreprises technologiques telles que Snap, Lyft, Salesforce, Shopify, Coinbase, Amazon et Stripe ont également pris la décision de licencier des employés ces dernières semaines.

Pour Apple, la stratégie consistant à investir pendant la récession a été couronnée de succès dans le passé. L’iPhone est sorti en 2007 et l’entreprise a continué d’innover et d’embaucher pendant la récession de 2008 aux États-Unis. Avec son stock de liquidités encore plus important maintenant, nous nous attendons à ce qu’il poursuive cette stratégie aussi longtemps que durera ce ralentissement.

