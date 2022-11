Il n’est ni là ni attendu: adieu définitif à l’un des gadgets Facebook les plus prometteurs

Meta a décidé de fermer sa division chargée de développer une nouvelle smartwatch, et l’avenir des écrans intelligents Portal est en danger.

L’avenir de la division matérielle de Meta responsable de la création d’écrans intelligents est en danger. Comme l’a confirmé Reuters, la société dirigée par Mark Zuckerberg semble avoir décidé de fermer son secteur d’activité axé sur la création d’appareils Portal, et prévoit de mettre fin aux projets liés aux smartwatches.

Depuis un peu plus d’un an, nous savions que Meta travaillait à la création d’une montre intelligente destinée à concurrencer l’Apple Watch. Cependant, dans le cadre de sa stratégie visant à concentrer une grande partie de ses efforts sur le développement du Metaverse, il a été décidé d’arrêter le projet.

Il n’y aura pas de montre intelligente Meta de sitôt

Déjà mercredi dernier, d’importantes coupes dans les effectifs de Meta ont été annoncées, qui toucheraient environ 11 000 travailleurs dans le monde, soit environ 13 % du nombre total d’employés. Meta se justifie par son objectif de réduction des coûts lors de ce processus de recentrage de l’entreprise, tout en affirmant que le ralentissement des ventes publicitaires à l’échelle mondiale a eu un impact négatif sur ses bénéfices.

Maintenant, la société semble avoir décidé de supprimer sa division de matériel Portal. En ce sens, l’entreprise a pris la décision de cesser le développement de nouveaux écrans intelligents, alors qu’il aurait été décidé de suspendre le projet pour lequel il était prévu de créer une smartwatch avec deux caméras intégrées pour passer des appels vidéo, connue sous son nom nom en clé « Milan ».

D’autre part, les projets de vente de matériel Portal aux entreprises et aux professionnels ont également été abandonnés, et les deux autres montres connectées en développement ne verront pas le jour.

Pour le moment, Meta n’a pas commenté sa décision, et on ne sait pas ce qui se passera désormais avec ces écrans intelligents déjà vendus. On s’attend à ce que la société continue à prendre en charge ces produits, au moins pour les prochaines années.