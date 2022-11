Samsung met à jour un autre de ses Galaxy A les plus populaires vers Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 commence à atteindre le Samsung Galaxy A73 de Malaisie avec la version du firmware A736BXXU2BVK2.

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, haut de gamme et milieu de gamme, avec la dernière version d’Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour le Galaxy A33 5G vers Android 13 avec One UI 5, c’est maintenant au tour d’un autre des Galaxy A les plus populaires de la marque, le Samsung Galaxy A73 5G.

Android 13 avec One UI 5 arrive sur le Samsung Galaxy A73 5G

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 13 avec One UI 5 sur le Samsung Galaxy A73 5G en Malaisie, même si elle devrait s’étendre à d’autres pays au cours des prochains jours.

Cette nouvelle version du logiciel arrive avec le numéro de build A736BXXU2BVK2, pèse 2,1 Go et n’inclut pas le dernier correctif de sécurité Android, mais celui correspondant au mois d’octobre, qui corrige plus de 47 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, résout une série de problèmes généraux erreurs et améliore les performances de l’appareil.

Cette mise à jour apporte avec elle toutes les nouveautés d’Android 13 telles qu’une nouvelle interface utilisateur avec une palette de couleurs plus large basée sur Material You, des icônes de notification plus grandes ou de nouveaux widgets empilés.

De même, ce nouveau firmware inclut également toutes les améliorations implémentées dans One UI 5.0, comme l’arrivée de la fonction OCR (reconnaissance optique de caractères) aux applications natives Caméra, Galerie et Clavier ou une amélioration notable de la fluidité de l’interface utilisateur. , dans les transitions et dans les performances générales du terminal.

Si vous possédez un Samsung Galaxy A73 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de suivre notre guide pour mettre à jour un mobile Samsung vers la dernière version d’Android.