L’un des meilleurs jeux de survie pour Android est téléchargeable gratuitement aujourd’hui seulement

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des jeux de zombies du Play Store sans payer un centime.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux gratuits, mais de temps en temps, les développeurs de titres payants proposent leurs créations totalement gratuites pour un temps limité.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous avez la possibilité de télécharger gratuitement l’un des meilleurs jeux de survie pour Android.

Zombie Age 3 Premium est gratuit aujourd’hui seulement

Zombie Age 3 Premium est un jeu de zombies populaire pour Android qui a été téléchargé plus d’un million de fois et qui a une note moyenne de 4,5 sur 5 sur le Play Store.

La troisième édition du jeu de survie bien connu suit les mécanismes des deux éditions précédentes et votre mission est de tuer autant de zombies que possible pour, premièrement, éviter d’être tué et deuxièmement, mettre fin à la guerre.

Pour y parvenir, Zombie Age 3 Premium met à votre disposition plus de 20 personnages différents aux capacités uniques, que vous pourrez équiper de plus de 30 armes mortelles.

Pour que vous ne vous ennuyiez pas, ce titre dispose de dix modes de jeu, parmi lesquels il faut souligner un mode de jeu coopératif grâce auquel vous pouvez faire équipe avec vos amis pour survivre à cette apocalypse zombie, et avec des tonnes de missions vraiment divertissantes.

Normalement, le prix de Zombie Age 3 Premium est de 0,99 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger entièrement gratuitement. Ce jeu est compatible avec tout appareil Android doté d’une version égale ou supérieure à Android 4.4 et propose une série de contenus déverrouillables via des achats intégrés allant de 0,99 euros à 104,99 euros.

GooglePlay | Zombie Age 3 Premium (Gratuit 0,99 euros