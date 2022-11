Ce Samsung Galaxy haut de gamme abordable reçoit la mise à jour Android de novembre

Le correctif de sécurité de novembre arrive sur le Samsung Galaxy S21 FE avec la version de firmware G990EXXS3CVJ6.

Petit à petit, Samsung continue de mettre à jour les meilleurs téléphones de son catalogue avec le dernier patch de sécurité Android et c’est donc au tour de son dernier Galaxy haut de gamme abordable, le Samsung Galaxy S21 FE.

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur le Samsung Galaxy S21 FE au Brésil, mais il est prévu que cette nouvelle compilation logicielle atteindra plus de régions du monde au cours des prochains jours.

La mise à jour Android de novembre est désormais disponible pour le Samsung Galaxy S21 FE

Cette dernière mise à jour logicielle arrive sur le Samsung Galaxy S21 FE du Brésil avec la version du firmware G990EXXS3CVJ6 et inclut, bien sûr, le correctif de sécurité du mois de novembre, qui corrige un total de 46 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, parmi lesquelles nous devons mettre en évidence celui qui a permis un contrôle d’accès inadéquat pour les informations de proxy, résout des dizaines d’erreurs générales et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy S21 FE est sorti avec One UI 4 basé sur Android 12 plus tôt cette année, il devrait être mis à jour vers Android 13 avec One UI 5 avant la fin de l’année et devrait encore recevoir trois autres mises à jour du système. , jusqu’à Android 16.

Si vous avez un Samsung Galaxy S21 FE et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus est officiellement mis à jour vers Android 13

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.