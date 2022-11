TDTChannels cesse de fonctionner : l’application améliorée pour regarder la télévision sur mobile dit au revoir

C’était l’une des meilleures applications pour regarder les chaînes TNT et radio sur votre mobile. Maintenant, il n’est plus disponible.

TDTChannels appartient à l’histoire. Celle qui était devenue l’une des meilleures applications pour regarder la télévision depuis son mobile, a cessé de fonctionner le week-end dernier, après que son créateur avertir d’une « pause » dans le projet.

Bien que l’application TDTChannels et son site Internet soient toujours disponibles, il n’est plus possible de reproduire le contenu des chaînes en direct, ni télévision ni radio.

Pour le moment, la cause de la fermeture de TDTChannels est inconnue. Son créateur n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la décision a été prise de suspendre le projet. Cependant, comme la liste des chaînes de télévision et de radio reste publiée sur GitHub, il est possible qu’un nouveau projet prenne le relais de TDTChannels et offre la possibilité de continuer à regarder la télévision ou à écouter la radio depuis n’importe quel smartphone, tablette ou SmartTV.

Adieu aux chaînes TDT

Fin octobre, l’équipe TDT Channels a rapporté du blocage de sa chaîne officielle Telegram, en raison d’une réclamation de la Liga. Il est donc possible que la décision de mettre fin au projet ait quelque chose à voir avec la pression exercée par cette organisation.

Jusqu’à ce que la question soit résolue, les utilisateurs de TDTChannels devraient rechercher une alternative à TDTChannels. Heureusement, il existe des options comme Tivify ou Photocall.tv. Aucun d’entre eux, cependant, ne conserve le format collaboratif de TDTChannels, où les utilisateurs pourraient collaborer en ajoutant de nouvelles chaînes à la liste des émissions de la TNT et de la radio.