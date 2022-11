Si vous avez une trottinette électrique, il vous faut ce nouvel accessoire Xiaomi, il vous sera indispensable

Xiaomi présente son nouveau casque Commuter, un casque essentiel et élégant pour que vous puissiez le porter fièrement assorti à votre Mi Electric Scooter.

Xiaomi a sûrement été l’un des plus grands promoteurs de scooters électriques au monde, et bien que le géant de Haidian soit impliqué dans pratiquement tous les «fregaos» du marché, y compris les produits électroniques ainsi que les vêtements, les outils, les ustensiles et toutes sortes d’accessoires Jusqu’à présent, il n’avait pas exactement l’accessoire de base à utiliser avec l’un de ses scooters électriques Mi.

Nous parlons bien sûr du casque essentiel que de nombreuses législations régionales exigent déjà d’utiliser, et qui a récemment été présenté sur mi.com avec le nom de Xiaomi Commuter Helmet, en noir et avec une finition simple et élégante très à l’habitude « Style Xiaomi ».

Il s’agit d’un casque en EPS haute densité (polystyrène expansé) avec une coque moulée en PC (polycarbonate), qui offre un ajustement léger et confortable afin que nous puissions l’utiliser sans problème lorsque nous nous rendons au travail ou ailleurs.

Ses matériaux sont légers et respirants mais pas pour cette raison très résistants, incorporant des coussinets intérieurs qui nous permettront d’ajuster notre tête avec un confort total.

Les meilleurs scooters électriques Xiaomi (2022)

Il dispose d’une sangle élastique en tissu doux et absorbant, ainsi que d’un système d’engrenage réglable à l’arrière pour fixer le casque à la taille de notre tête, toujours dans une fourchette de 55 à 58 centimètres en taille M.

Il a un poids de seulement 300 grammes, une taille de 265 × 221,4 × 177,8 millimètres et un réflecteur arrière qui améliorera activement notre sécurité dans des conditions de faible luminosité.

Et de plus, bien qu’il ne soit pas encore vendu sur les chaînes officielles Xiaomi en France, vous pouvez déjà l’acheter sur Amazon et d’autres revendeurs, où il est disponible au prix recommandé de 54,90 euros ou en offre temporaire dans ce magasin que nous lions à vous en ligne pour seulement 34,99 euros.

Casque Xiaomi Mi Commuter (Noir)

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.