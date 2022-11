Apple «  termine  » le développement du système d’exploitation du casque de réalité mixte avant le lancement de 2023

Le casque de réalité mixte d’Appel fait l’objet de rumeurs depuis des années, et il pourrait enfin voir le jour en 2023. Un nouveau rapport de Bloomberg souligne aujourd’hui qu’Apple continue de recruter des équipes travaillant sur la technologie AR et VR, y compris de nouvelles embauches et le recrutement d’un ancien ingénieur Apple qui avait quitté l’entreprise l’année dernière…

Le dernier sur le casque AR / VR d’Apple

Dans la dernière édition de son Allumer bulletin, Bloomberg’s Mark Gurman passe en revue certains des domaines sur lesquels Apple se concentre à l’approche de la sortie potentielle de 2023.

Tout d’abord, Gurman dit que le développement de la première version du système d’exploitation qui fonctionnera sur le casque de réalité mixte, nommé Oak, « se termine en interne ». En tant que tel, il « devrait être prêt pour le nouveau matériel l’année prochaine », déclare Gurman.

Alors qu’Apple a considérablement réduit ses embauches dans un contexte d’incertitude économique plus large, la société est toujours à la recherche de personnes pour rejoindre les équipes travaillant sur le casque de réalité mixte et d’autres technologies AR/VR. Apple continue d’apporter des modifications à l’équipe travaillant sur le casque, qui est le « groupe de développement technologique » d’Apple, communément appelé TDG.

Quelques offres d’emploi indiquent qu’Apple intensifie ses travaux pour renforcer l’appareil avec du contenu. L’entreprise est à la recherche d’un producteur de logiciels ayant de l’expérience dans les effets visuels et les pipelines d’actifs de jeux, capable de créer du contenu numérique pour les environnements de réalité augmentée et virtuelle. Les listes impliquent également qu’Apple cherche à créer un service vidéo pour le casque avec un contenu 3D pouvant être lu en réalité virtuelle.

Les offres d’emploi d’Apple soulignent également que l’entreprise souhaite intégrer des applications tierces à son casque de réalité mixte. L’entreprise recherche des ingénieurs pour « travailler sur le framework App Intents afin d’aider à concevoir et à mettre en œuvre des solutions » pour des éléments tels que les raccourcis, la recherche, Siri, etc.

Peut-être plus particulièrement, une offre d’emploi pour le groupe de développement technologique cible les ingénieurs pour travailler sur la construction «d’outils et de cadres permettant des expériences connectées dans un monde de réalité mixte 3D». Comme le souligne Gurman, cela ressemble à « un environnement virtuel similaire au métaverse ».

« Vous travaillerez en étroite collaboration avec le cadre d’interface utilisateur d’Apple, les concepteurs d’interfaces humaines et les équipes de capacités système, ce qui vous poussera à sortir des sentiers battus et à résoudre des problèmes incroyablement difficiles et intéressants dans l’espace des applications 3D. »

Apple a également recruté Dave Scott, un ancien cadre supérieur d’Apple qui a travaillé dans l’équipe de voitures autonomes Project Titan de l’entreprise jusqu’en 2021. Dans l’équipe Project Titan, Scott était responsable de la direction des équipes «travaillant sur la robotique liée à la voiture», mais il est parti pour occuper brièvement le poste de PDG d’une startup du secteur de la santé.

Compte tenu du travail de Scott dans le domaine de la technologie médicale et robotique, Bloomberg dit que son « implication pourrait suggérer certaines applications de santé pour le casque ».

Apple a également transféré des ingénieurs travaillant sur d’autres projets à l’équipe du casque. Yaniv Gur, vétéran d’Apple depuis 20 ans, directeur principal de l’ingénierie, en est un exemple.

Avant de rejoindre le groupe de casques, Gur a supervisé l’ingénierie des applications iWork (Pages, Keynote et Numbers), en plus des applications Books, Notes et News sur les plates-formes de l’entreprise. L’équipe du casque a déjà un responsable du système d’exploitation, Geoff Stahl, donc la nomination de Gur me suggère que la société développe une suite d’applications de productivité pour le casque.

On s’attend actuellement à ce qu’Apple annonce une certaine forme de son casque de réalité mixte en 2023, mais il devrait être très coûteux. La première version ne ciblera probablement pas les consommateurs de masse, mais se concentrera plutôt sur les utilisateurs et les développeurs « pro ».

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :