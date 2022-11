StayFree : l’appli idéale pour réduire l’addiction à son mobile

Combattre la dépendance au mobile est possible avec l’aide de StayFree, sachez tout sur cette application.

La dépendance au mobile est un problème croissant et bien qu’il soit très difficile d’abandonner complètement le mobile, surtout si nous travaillons avec, si nous pouvons réduire le temps d’utilisation de certaines applications et même les bloquer pour le reste de la journée. C’est là que StayFree entre en jeu.

C’est StayFree

Cette application (que vous pouvez télécharger gratuitement) garde une trace du temps que nous passons sur chaque application installée sur notre mobile. En gros, à travers une interface assez détaillée, il affiche une liste d’applications que nous utilisons au quotidien et l’utilisation en minutes que nous en faisons, ainsi qu’une moyenne globale d’utilisation pour voir à quel point nous sommes accros.

Voici quelques-unes de ses fonctions

En plus de pouvoir voir en détail le temps d’utilisation de nos applications, StayFree permet ce qui suit :

-Définissez une durée d’utilisation quotidienne pour chaque application -Planifiez le blocage des applications et bloquez les sites Web ennuyeux

Bien sûr, l’application dispose également de thèmes pour la personnaliser à notre goût et d’options de configuration avancées, mais les bases nous suffisent.

Mon expérience

J’utilise StayFree depuis une semaine et j’ai réussi à réduire de moitié mon utilisation d’Instagram et de WhatsApp. Bien sûr, tout cela dépend de chaque personne, peut-être que l’application est un peu agressive avec le blocage, c’est parce que si on établit une période de 30 minutes par exemple, lorsque l’application voit que nous dépassons cela dans la journée, elle bloque son utilisation agressivement. Bien que la vérité soit qu’au lieu de bloquer les applications après un certain temps, nous pouvons afficher une notification ou déclencher une alarme qui nous avertit que nous avons dépassé l’utilisation précédemment définie.

Téléchargez l’application maintenant

Ensuite, vous aurez ci-dessous le lien vers l’application afin que vous puissiez la télécharger depuis le Google Play Store StayFree

Il est également disponible sur l’App Store et en tant qu’extension pour Google Chrome et Mozilla Firefox.