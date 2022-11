Avec cette application, vous pouvez créer des millions d’emojis totalement personnalisés

Emojimix est une application gratuite qui vous permettra de faire plus de 50 000 combinaisons d’emojis pour créer les meilleures émoticônes personnalisées.

Les émoticônes sont devenues une forme de communication en soi, car elles vous permettent d’avoir des conversations avec une autre personne sans taper un seul mot.

Actuellement, vous pouvez choisir parmi plus de 3 600 emojis, qui sont présents à la fois dans les applications de messagerie instantanée les plus connues comme WhatsApp ou Telegram et dans les réseaux sociaux les plus populaires comme TikTok, Twitter et Instagram.

Malgré autant d’emojis à votre disposition, vous n’avez sûrement pas trouvé à un moment donné l’émoticône que vous cherchiez et, pour cette raison, nous venons aujourd’hui découvrir une application qui vous permettra de créer des millions d’emojis totalement personnalisés.

Emojimix est la meilleure application du Play Store pour créer vos propres emojis

L’application dont nous sommes ici pour parler aujourd’hui est emojimix, une application gratuite avec des publicités qui a déjà été téléchargée plus d’un million de fois et qui a un score moyen de 4,5 sur 5 dans le Google Play Store.

L’une des principales caractéristiques d’emojimix est sa facilité d’utilisation, car pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de lui donner la permission d’accéder à la galerie de votre smartphone, car il ne nécessite aucun type de connexion.

Une fois que vous avez donné cette autorisation, l’application s’ouvrira par défaut dans l’onglet de mixage à travers lequel vous pourrez commencer à créer vos emojis personnalisés simplement en faisant glisser vers le haut ou vers le bas l’une des deux colonnes d’émoticônes qui apparaissent en haut de l’application, avec le emoji résultant apparaissant en grande taille en bas.

Aussi, si vous ne souhaitez pas rechercher manuellement les emojis que vous combinerez pour en créer un nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton loupe qui apparaît à droite de chaque colonne d’émoticônes et écrire le nom de l’emoji que vous êtes intéressé à localiser en anglais.

Une fois que vous avez créé un emoji, vous pouvez le coller dans le presse-papiers, l’enregistrer en tant que favori ou le partager avec vos amis en cliquant sur l’une des trois icônes qui apparaissent juste en dessous. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que, lorsque vous le partagez, il sera vu comme une image et non comme un emoji.

Enfin, si vous cliquez sur l’onglet supérieur, vous pourrez voir toutes les émoticônes que vous avez enregistrées en tant que favoris et voir un classement avec les meilleurs emojis personnalisés créés par les utilisateurs en cliquant sur le Switch situé dans le coin supérieur gauche.

