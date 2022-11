5 raisons pour lesquelles l’iPhone 14 ne vaut pas la peine d’être acheté

Nous détaillons les 5 raisons pour lesquelles nous vous déconseillons d’acheter l’iPhone 14.

Deux mois se sont écoulés depuis qu’Apple a lancé sa nouvelle génération de smartphones, composée de quatre modèles : l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et nous avons maintenant suffisamment d’informations pour vous donner notre avis sur le modèle de base de cette nouvelle famille mobile.

Nos confrères d’Ipadizate ont déjà minutieusement analysé le nouvel iPhone 14 révélant tous les avantages et inconvénients de ce terminal et maintenant, nous voulons vous expliquer les 5 raisons pour lesquelles nous pensons que cela ne vaut pas la peine d’acheter cet appareil.

Il n’y a pas d’évolution par rapport à l’iPhone 13

La raison principale pour laquelle nous vous déconseillons d’acheter un iPhone 14 est que ce terminal est pratiquement un clone de son prédécesseur, l’iPhone 13, dans tous les aspects, puisque tant sa conception avec la grande encoche déjà classique que l’écran, le processeur ou le les caméras sont presque les mêmes que le modèle précédent et donc on ne voit pas une réelle évolution entre un appareil et l’autre.

Si nous nous concentrons sur la section photographique, il convient de noter que l’iPhone 14 continue d’avoir un double module de caméra arrière composé de deux capteurs de 12 mégapixels, un principal et un grand angle, qui sont pratiquement les mêmes que ceux du iPhone 13 à l’exception du détail que l’appareil photo principal a une ouverture plus grande que son prédécesseur.

Pour cette raison, il nous manque que l’iPhone 14 ait le même capteur principal de 48 mégapixels que l’iPhone 14 Pro ou qu’il ait un troisième capteur tel qu’un téléobjectif.

Par conséquent, si vous avez un iPhone 13 et que vous souhaitez acheter un nouvel iPhone, nous vous recommandons d’opter pour l’iPhone 14 Pro, car ce terminal a des nouveautés très intéressantes telles que l’île dynamique, le Always On Display, un processeur plus puissant ou un système de caméra plus avancé.

Il a un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas acheter l’iPhone 14 est qu’au milieu de 2022, cela n’a aucun sens de payer plus de 1 000 euros pour un smartphone doté d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz, surtout si l’on prend en compte que vous pouvez trouver des téléphones Android pour 400 euros avec des écrans de qualité similaire et avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Il semble assez clair que cette décision d’Apple vise à améliorer l’autonomie de l’iPhone 14, puisqu’il dispose d’une batterie relativement petite, mais comme pour Android, la société de Cupertino devrait donner la possibilité de modifier le taux de rafraîchissement de 60 à 120 hertz. , manuellement ou automatiquement.

Mais ce n’est pas le seul point négatif de l’écran de l’iPhone 14 car sa réponse tactile n’est pas non plus à la hauteur des attentes et c’est quelque chose qui alourdit l’expérience utilisateur avec ce terminal.

Toujours sans Always On Display

Une autre raison de déconseiller l’achat de l’iPhone 14 est qu’il ne dispose toujours pas de la fonction Always On Display ou Always Active Screen, qui est disponible, pour la première fois, sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

C’est une fonctionnalité qui existe sur Android depuis des années et qui est vraiment confortable et pratique, puisqu’elle permet de vérifier, d’un coup d’œil, l’heure, la date, le pourcentage de batterie restante et les notifications en attente sans avoir à allumer le écran de l’appareil smartphone.

Il n’a pas de capteur d’empreintes digitales sur l’écran

Malgré le fait que le Face ID d’Apple soit le meilleur système de reconnaissance faciale que nous ayons testé sur un mobile, le fait que l’iPhone 14 ne dispose toujours pas d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran nous semble une raison qui décourage son achat, puisque que si la détection de visage échoue, vous n’avez pas d’autre moyen de déverrouiller le terminal que d’entrer un code PIN à 6 chiffres.

Il a une charge très lente

L’iPhone 14 est équipé d’une batterie de 3 279 mAh avec une charge par câble « rapide » de 18 W et une charge sans fil de 15 W, des vitesses de charge qui nous semblent, clairement, insuffisantes car elles font que l’appareil se charge très lentement et que vous ne pouvez pas lui donner une charge rapide abattu face à un événement imprévu.

De plus, cela n’a pas beaucoup de sens pour Apple d’inclure un câble de charge Lightning vers USB-C, alors que la plupart des utilisateurs ont des chargeurs avec des ports USB-A, ce qui vous oblige, à de nombreuses reprises, à acheter un Lightning vers USB-A câble ou un chargeur avec prises USB Type C.