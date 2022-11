C’est le seul mobile "pas chinois" qui reste dans le top 10 puissance d’AnTuTu

AnTuTu a déjà choisi les 10 téléphones portables les plus puissants du mois d’octobre, un classement dans lequel on ne retrouve qu’un seul téléphone portable fabriqué hors de Chine.

Comme chaque mois, AnTuTu a sélectionné les 10 mobiles les plus puissants du mois d’octobre, avec le ASUS ROG Phone 6 comme grande star du classement. Si nous parcourons la liste, nous voyons qu’il y a une caractéristique très commune : la plupart sont des mobiles chinois. Cependant, il n’y a qu’un seul mobile « non chinois » qui reste dans le top 10 de la puissance AnTuTu, devinez lequel c’est ?

On vous dit qu’il s’agit d’un smartphone d’un constructeur sud-coréen et qu’il est en huitième position sur la liste grâce aux performances portées par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. On vous donne un autre indice clé : c’est un mobile pliable . Savez-vous déjà ce que c’est ? Ensuite, nous savons quel smartphone « non chinois » se démarque dans le classement de puissance AnTuTu et quels sont les autres sélectionnés.

Le seul mobile « non chinois » parmi les plus puissants d’AnTuTu

La liste des mobiles les plus puissants d’octobre préparée par AnTuTu est ici, avec 10 modèles différents qui méritent votre attention si vous voulez un smartphone qui soit une bête pour n’importe quelle tâche. Il est frappant de constater qu’il n’y a qu’un seul mobile « non chinois » parmi ces 10 sélectionnés, le Samsung Galaxy Z Fold 4 5G. Le mobile pliable de Samsung est en huitième position sur la liste grâce à l’excellent comportement de la puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Ce smartphone d’origine sud-coréenne obtient un score de 986751 dans la configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sans aucun doute, avec ce mobile Samsung, vous pourrez exécuter n’importe quelle application sans problème, ses performances sont extrêmes. Si vous êtes intéressé à l’obtenir, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 5G au prix de 1 799 euros et vous pouvez l’acheter sur Amazon et dans la boutique officielle Samsung.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le mobile le plus puissant du marché selon AnTuTu est le ASUS ROG Phone 6. C’est la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à l’avant-garde et un score de 1117077. Nous ne quittons pas le catalogue ASUS pour parler du deuxième mobile le plus puissant, l’ASUS ROG Phone 6 Pro dans le modèle 18 Go + 512 Go, également avec un cerveau Snapdragon 8+ Gen 1.

Le top 3 du classement est complété par le nouveau Xiaomi 12T Pro dans la configuration de mémoire supérieure, avec 12 Go + 256 Go. Dans notre analyse du Xiaomi 12T Pro, nous vous avons déjà dit que le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 offre d’excellentes performances, notamment en raison de la qualité de son comportement lorsque nous demandons de l’énergie pendant une longue période.

Xiaomi 12T Pro 5G

La liste des téléphones les plus puissants du mois se poursuit avec le Red Magic 7 et le Black Shark 5 Pro, tous deux dotés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La présence du vivo X80 est surprenante, le seul du classement avec un Cerveau MediaTek. Dans ce cas, il s’agit du MediaTek Dimensity 9000, un processeur haut de gamme qui surprend par son extrême puissance. Juste avant le Galaxy Z Fold 4 5G, en septième position, on retrouve le Motorola Edge 30 Pro propulsé par le Snapdragon 8 Gen 1.

Tous les téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que vous pouvez acheter

Moins puissants que les mobiles pliables de Samsung, ce sont les Xiaomi 12 Pro et le Motorola Edge X30 qui complètent la liste. Les deux ont un cerveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et les deux se distinguent surtout par la configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

ASUS, Xiaomi, Samsung, Nubia, Motorola… Vous pouvez voir qu’il existe de nombreuses marques parmi lesquelles choisir si vous voulez un smartphone puissant pour l’avenir. Bien sûr, si vous cherchez un mobile qui n’est pas chinois et qui est sur la liste AnTuTu, il faudra vous limiter au Samsung Galaxy Z Fold 4 5G.

