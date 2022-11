iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22 : toutes les différences

On compare la version de base des deux mobiles haut de gamme d’Apple et de Samsung pour ce 2022 : l’iPhone 14 et le Samsung Galaxy S22.

Lorsque nous sommes plongés dans le dernier trimestre de l’année, les grands fabricants de mobiles Android ont déjà présenté leurs paris dans la fourchette haute pour ce 2022 et sans aucun doute, les deux grandes sociétés de référence sur le marché des smartphones premium sont Apple et Samsung.

Pour cette raison, après avoir récemment comparé ses deux fleurons, l’iPhone 14 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra, c’est maintenant au tour des modèles standards de chacune des séries, l’iPhone 14 et le Samsung Galaxy S22.

Découvrez, ci-dessous, toutes les différences entre le mobile Apple et le smartphone Samsung.

Concevoir

En commençant par le design, la première chose que nous devons souligner est que les deux terminaux ont des dimensions et un poids assez contenus, bien que le Galaxy S22 soit le plus léger des deux avec un poids de 168 grammes contre 172 grammes de l’iPhone 14.

Malgré le fait que les deux appareils soient compacts et légers, le Samsung Galaxy S22 a une meilleure ergonomie, puisqu’il est plus confortable en main que l’iPhone 14, notamment grâce au fait que son châssis a une légère courbure et n’est pas complètement plat car il C’est le cas sur l’iPhone 14.

Une autre des différences esthétiques les plus remarquables que nous trouvons entre les deux terminaux est son module de caméra arrière, puisque l’iPhone 14 parie sur un double module circulaire qui dépasse du châssis tandis que le Galaxy S22 monte un triple module de caméra rectangulaire qui est intégré à l’arrière de l’appareil.

Cela empêche le Samsung Galaxy S22 de basculer lorsqu’il est placé sans coque sur une surface plane, ce qui arrive avec l’iPhone 14 Pro.

Filtrer

Évidemment, les terminaux Apple et Samsung ont tous deux des écrans de haute qualité, avec une bonne interprétation des couleurs et une luminosité maximale plus que suffisante pour le voir en plein jour, mais le panneau Galaxy S22 a un taux de rafraîchissement de 120 hertz, tandis que le L’écran de l’iPhone 14 reste au classique 60 Hz.

Dans cette section, nous devons également souligner que le Samsung Galaxy S22 a Always On Display ou Always Active Screen, une fonction très utile pour afficher l’heure, la date, les informations météo et les notifications en attente sans allumer l’écran de l’appareil, quelque chose qui n’est pas disponible sur iPhone 14.

sécurité biométrique

Au niveau de la sécurité biométrique, d’une part, le Samsung Galaxy S22 est plus complet que l’iPhone 14, puisqu’il dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran, qui fonctionne vraiment bien, et d’un système de reconnaissance faciale, alors que l’iPhone 14 n’a que ce dernier avec son Face ID, mais en revanche, la reconnaissance faciale de l’iPhone 14 fonctionne bien mieux et est plus sécurisée que celle du Galaxy S22.

En effet, l’iPhone 14 utilise un capteur dédié pour Face ID, tandis que le Galaxy S22 utilise la caméra frontale, ce qui indique que le mobile de la firme coréenne n’est pas aussi précis dans des conditions de faible luminosité.

appareils photo

Dans la section photographique, la principale différence que nous trouvons entre les deux smartphones est que le Galaxy S22 a un appareil photo de plus, car les deux ont un capteur principal et un capteur ultra grand angle, mais le mobile Samsung a, en plus, un 10 mégapixels capteur téléobjectif avec un zoom optique triple qui nous permet de prendre des photos zoomées sans perte de qualité.

Malgré cela, à des fins pratiques, la caméra principale et la caméra selfie de l’iPhone 14 nous offrent de meilleurs résultats dans toutes les situations que ceux du Samsung Galaxy S22, même la nuit où l’on remarque que les caméras Samsung essaient de se soulever un peu . plus d’éclairage, mais ils ne parviennent pas à atteindre le niveau de qualité, de netteté et de détail de l’iPhone 14.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, les deux appareils ont une bonne stabilisation, mais encore une fois, l’iPhone 14 a une longueur d’avance sur son adversaire car il nous permet de faire des vidéos avec une meilleure qualité et une meilleure netteté.

l’audio

Si nous nous concentrons sur l’audio, l’iPhone 14 est supérieur au Galaxy S22, car il a un son plus fort et plus immersif que son rival, ce que vous pouvez vérifier simplement en les mettant côte à côte.

connectivité

Dans la section connectivité, nous ne trouvons pas beaucoup de différences, mais il convient de noter que le Galaxy S22 a Bluetooth 5.2, tandis que l’iPhone 14 parie sur la prochaine version, Bluetooth 5.3 et que le fait que l’iPhone 14 dispose d’un port Lightning limite le options de connexion avec d’autres appareils, ce qui ne se produit pas dans le Galaxy S22 car il dispose d’un connecteur USB de type C qui sera désormais la norme en Europe.

À cet égard, nous devons également souligner que l’iPhone 14 dispose d’un système de détection d’accident, qui semble ne pas fonctionner comme il le devrait, et avec la technologie d’appel par satellite, ce qui manque au Samsung Galaxy S22.

Autonomie

C’est un autre aspect dans lequel les deux appareils sont très similaires car, bien que le Galaxy S22 dispose d’une batterie de plus grande capacité, 3 700 mAh par rapport aux 3 279 mAh de l’iPhone 14, ce dernier a plus d’autonomie grâce à une meilleure optimisation de la batterie et un taux de rafraîchissement inférieur sur l’écran, réalisant des cycles de charge avec 6-7 heures d’écran par rapport aux 5-6 heures du Galaxy S22.

Système d’exploitation et performances

Au niveau du système d’exploitation, les deux ont la version la plus récente de leur logiciel, puisque l’iPhone 14 exécute iOS 16 et le Samsung Galaxy S22 a Android 13 avec One UI 5.0 et si l’on se concentre sur les performances, les deux terminaux sont très pairs et aucun se démarque des autres.

Prix

C’est la section dans laquelle on apprécie une plus grande différence, puisque, actuellement, il est possible d’acquérir le Samsung Galaxy S22, dans une version de stockage de 128 Go, pour moins de 670 euros, tandis que l’iPhone 14 avec la même configuration de mémoire augmente son prix à 992 euros, ce qui représente une différence de plus de 300 euros.

Comparaison des spécifications

iPhone 14 Galaxy S22 Dimensions 14,67 x 7,15 x 0,78 cm 14,6 x 7,5 x 0,76 cm Poids 172g 167g Filtrer OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces AMOLED dynamique 2X de 6,2 pouces Résolution et densité 2 532 par 1 170 pixels 2 340 par 1 080 pixels Processeur A15 bionique samsung exynos 2200 RAM 6 Go 8 Go Système opératif iOS16 androïde 13 Stockage 128/256/512 Go et 1 To 128/256 Go appareils photo Double caméra (12+12 MP) Triple caméra (50+12+12MP) Caméra frontale 12MP f/1.9 10MP f/2.2 Tambours 3 279 mAh, 23 heures de lecture vidéo 3 700 mAh

Charge rapide filaire 25W

Charge rapide sans fil 15W

recharge sans fil inversée Couleurs Espace noir, violet, blanc, rouge et bleu Or Rose, Bleu Ciel, Graphite, Crème, Vert, Bordeaux, Noir Fantôme, Violet et Blanc Fantôme Les autres Détection d’accident, connexion aux satellites, Dual SIM, Dual eSIM, Face ID, IP68 résistance à l’eau 30 min à 6 mètres, MagSafe Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, résistance à l’eau IP68, Gorilla Glass Victus+, NFC, USB-C prix de départ 1 009 € 744 €

