Bluetti EP600 permet d’économiser de l’argent lorsque le réseau électrique est en marche, sauve la journée lorsqu’il est en panne

Les consommateurs européens sont confrontés à des hausses vertigineuses des coûts de l’électricité cet hiver, la crise ukrainienne ayant réduit l’approvisionnement en gaz russe. Cela a considérablement augmenté le coût de l’électricité produite au gaz, ce qui a fait grimper le prix de gros de toutes les sources d’énergie électrique.

Le système de stockage d’énergie (ESS) modulaire BLUETTI EP600 offre un moyen simple et abordable de capter l’énergie des panneaux solaires. Cela peut réduire considérablement la quantité d’énergie que vous devez puiser dans le réseau – tout en fournissant une batterie de secours pour toute votre maison pendant les coupures de courant…

Un système d’énergie solaire plus simple et plus abordable

Votre propre système d’énergie solaire vous permet de produire gratuitement votre propre électricité. Mais la plupart des systèmes solaires domestiques sont coûteux et complexes, vous obligeant à connecter des panneaux solaires à un onduleur ou MPPT (suivi du point de puissance maximale) pour gérer l’alimentation et la convertir en une forme utilisable.

L’EP600, de BLUETTI POWER INC, est différent. C’est un système tout-en-un qui vous permet de connecter directement des panneaux solaires. Il dispose d’un onduleur hybride intégré, ce qui indique qu’il peut à la fois fournir une alimentation secteur à 230/400 V AC et être complété par une alimentation secteur si nécessaire.

La charge solaire est rapide, grâce à une capacité d’entrée de 6 000 W. Un EP600 connecté à deux batteries B500 peut être complètement chargé en seulement 2,2 heures d’ensoleillement.

Avec capacité de secours pour toute la maison

Mais l’EP600 ne se contente pas de vous faire économiser de l’argent en réduisant la quantité d’électricité que vous devez acheter sur le réseau. Il vous permet également de garder votre maison alimentée lorsque le réseau est en panne, qu’il s’agisse d’une brève panne de courant ou d’une urgence majeure.

La conception modulaire du système indique que vous pouvez acheter aussi peu ou autant de capacité de batterie que vous en avez besoin – et que vous pouvez l’ajouter plus tard si vous décidez que vous avez besoin de plus que prévu.

La capacité commence avec une seule unité de batterie, qui fournit un costaud de 9 kWh. Ainsi, vos appareils électroménagers essentiels resteront opérationnels pendant une panne de courant. À l’autre extrémité de l’échelle, vous pouvez connecter jusqu’à 16 batteries, pour fournir un énorme 79 kWh – assez pour alimenter toute votre maison pendant plusieurs jours.

Alimentation sans interruption

Une panne de courant inattendue n’est pas un problème pour les utilisateurs de l’EP600. Le système agit également comme une alimentation électrique sans coupure (UPS), transmettant l’alimentation du réseau à travers le système. En cas de panne de courant du réseau, le système bascule instantanément sur batterie, sans aucune interruption de l’alimentation de votre maison.

Cela indique que tout, des ordinateurs aux réfrigérateurs-congélateurs, continue de fonctionner comme d’habitude.

Pas de bruit gênant, pas de pollution, installation sans tracas

Contrairement aux générateurs à essence, l’EP600 ne génère aucun bruit ou pollution gênant pendant son fonctionnement. Les niveaux sonores sont inférieurs à 50 dB.

Il est également facile à installer. Alors que les systèmes électriques domestiques conventionnels doivent être fixés au mur dans un espace couvert comme un garage, le système BLUETTI offre une flexibilité maximale. Les unités peuvent être fixées au mur ou sur pied, et conservées à l’intérieur ou à l’extérieur. L’ajout de capacité supplémentaire à une date ultérieure est aussi simple que l’achat et la connexion de batteries d’extension B500 supplémentaires.

Si vous souhaitez un service d’installation entièrement autonome, des installateurs professionnels peuvent s’occuper de tout pour vous à un coût abordable.

Garantie sans souci jusqu’à 10 ans

BLUETTI est dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie écologiques depuis dix ans, avec des millions de clients dans plus de 70 pays.

L’EP600 utilise la technologie de batterie la plus récente et la plus fiable. Cela indique des cellules de batterie LiFePO4 et un système de gestion de batterie innovant (BMS) pour maximiser automatiquement la durée de vie de la batterie en gérant soigneusement les cycles de charge et de décharge.

C’est la raison pour laquelle BLUETTI peut confortablement offrir une garantie allant jusqu’à 10 ans, ainsi qu’un service client 24h/24 et 7j/7.

Surveillance et contrôle des applications de haute technologie

La surveillance et le contrôle du système sont aussi simples que l’ouverture de l’application compagnon.

L’application vous indique la capacité actuelle de votre système, la quantité d’énergie tirée de vos cellules solaires et du réseau, et la quantité d’énergie tirée du système. Vous pouvez également l’allumer et l’éteindre en faisant glisser une bascule à l’écran.

Cela vous permet d’utiliser le système de la manière la plus rentable. Si les coûts d’électricité du réseau varient selon l’heure de la journée, vous pouvez choisir d’utiliser une combinaison d’énergie solaire et d’énergie du réseau pendant les heures creuses, en stockant la capacité solaire excédentaire. Lorsque les heures de pointe arrivent, vous pouvez passer à l’énergie solaire et à batterie uniquement, en vous assurant de ne pas payer de prix de pointe.

Si vous avez suffisamment de capacité solaire et de batterie pour générer constamment un excédent d’électricité, vous pouvez vendre l’excédent à votre compagnie d’électricité.

Prix ​​et disponibilité

Les tarifs lève-tôt sont disponibles sur l’unité EP600 et les unités de batterie B500 du 10 novembre au 31 décembre. Le prix réduit est de 8 999 € pour l’EP600 et de 3 599 € pour chaque unité de batterie B500.

Les commandes ouvrent à 16 heures, heure de Berlin, le 10 novembre, et la livraison gratuite de porte à porte devrait commencer une semaine plus tard.

La disponibilité initiale sera limitée à une sélection de pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie, la France, l’France, l’Union Benelux (Hollande, Belgique, Luxembourg), la Pologne et l’Autriche.

En savoir plus et passer des précommandes sur le site Web de l’entreprise.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :