Installez WearOS sur une smartwatch Samsung d’il y a 6 ans et le résultat est pour le moins curieux

Pourquoi quelqu’un ne mettrait-il pas à niveau une montre Samsung de 6 ans exécutant Tizen vers Wear OS ? Si on peut…

Nous n’allons pas vous parler aujourd’hui de l’énorme potentiel d’une communauté Android habituée aux surprises et surprises, car la nouvelle qu’elle nous apporte ici et que nos confrères d’Android Authority nous ont fait partager va donner un bon exemple de ce que quelqu’un de motivé et avec de l’ingéniosité peut arriver à l’obtenir.

En fait, c’est que ce quelqu’un a installé Wear OS sur la Samsung Gear S3 Frontier, une smartwatch née en 2016 et avec Tizen pour les wearables dans les entrailles, qui pourrait ainsi recevoir une nouvelle vie avec le dernier logiciel pour montres intelligentes conçu par Google autour d’Android.

Au cas où vous ne voudriez pas attendre plus longtemps, vous avez ici le lien direct vers le projet sur xda-developers, où le membre senior appelé « parasetam0l » a mis à jour ses progrès et signalé des choses qui fonctionnent et des choses qui sont cassées dans ce ‘portage’ de Wear OS 2 qui ressemble plus, oui, à un simple exercice de potentiel et pas tellement à un firmware utilisable :

Wear OS 2 ‘port’ to Samsung Gear S3, (chez xda-developers)

Pourquoi ne serait-il pas testé s’il peut l’être ? Un développeur a porté Wear OS 2 pour son Samsung Gear S3 Frontier et a publié le résultat (pas très fonctionnel) sur xda-developers, bien sûr…

Pas en vain, le développeur lui-même prétend que la durée de vie de la batterie est très faible et que bien que beaucoup de choses fonctionnent, il y en a d’autres qui ne démarrent toujours pas avec Wear OS et qui nécessiteraient plus de travaux de recherche dont nous ne savons pas si « parasetam0l » est prêt à continuer à faire.

Les captures qu’il a montrées, jusqu’à 12 images, nous laissent voir un résultat curieux avec une montre amortie dans la conception et les fonctionnalités, qui remplace Tizen pour les wearables pour s’adapter à l’avenir des smartwatches avec la version 2 de Wear OS, qui ne serait évidemment pas être le dernier disponible aujourd’hui.

Dans tous les cas, la Gear S3 Frontier en question est capable d’exécuter un port Wear OS complet sans complications majeures, notamment la lunette tournante, la connectivité et les applications de base telles que Google Assistant.

De l’autre côté de l’équation se trouvent les choses qui ne fonctionnent pas, c’est-à-dire que nous ne pourrons pas utiliser le gyroscope pour les gestes ou pour « réveiller » la smartwatch, ainsi que le GPS ou la puce NFC qui ne fonctionnent pas travailler avec le firmware porté.

Le Samsung Galaxy Gear S3 Frontier avec Wear OS porté, galerie de photos

Il n’y a pas non plus d’option pour l’instant pour accéder aux données du compteur de pas, et comme nous l’avons mentionné, la batterie se décharge très rapidement, donc au niveau fonctionnel, nous ne pourrons pas trop utiliser le S3 Frontier avec Wear OS.

Nous sommes simplement face à une démonstration de plus que vouloir c’est pouvoir, et que si les fabricants comme Samsung ne mettent pas à jour leurs appareils, c’est, dans la plupart des cas, parce qu’ils ne veulent pas ou parce qu’ils préfèrent nous vendre de nouveaux produits en arrêtant prématurément ceux Déjà disponible.