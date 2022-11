8 nouvelles applications Play Store que vous devriez essayer

Nous vous recommandons 8 nouvelles applications du Play Store qui valent vraiment la peine.

Comme tous les samedis depuis plusieurs semaines, nous vous proposons aujourd’hui les meilleures applications gratuites arrivées sur le Google Play Store ces dernières semaines.

Ainsi, à cette occasion, nous avons compilé pour vous un total de 8 nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer.

Gestionnaire de fichiers intelligent

La première nouvelle application de Google Play que nous venons de recommander est Smart File Manager, un puissant outil gratuit avec lequel vous pouvez gérer les fichiers stockés sur votre terminal et libérer de l’espace de stockage rapidement et facilement.

Smart File Manager est compatible avec une grande variété de formats de fichiers tels que PDF, Docx, XLSX, PPT ou Zip, entre autres, et vous permet de verrouiller des fichiers importants pour les garder en sécurité.

Google Play Store | Gestionnaire de fichiers intelligent

Météo et radar : météo locale

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications météo pour Android et maintenant nous sommes ici pour en découvrir une nouvelle appelée Météo & Radar : Météo locale, une application météo qui vous donne des informations détaillées sur la météo dans votre région ou n’importe où dans le monde que vous vouloir.

Météo et radar : la météo locale vous fournit des prévisions horaires jusqu’à 7 jours, des prévisions détaillées jusqu’à 45 jours et des avertissements de précipitations avec une marge de deux heures et dispose d’un total de 14 widgets de différents formats et tailles afin que vous puissiez vérifier le météo directement depuis l’écran d’accueil de votre mobile.

Google Play Store | Météo et radar : météo locale

CamScanner – Éditeur PDF

Cam Scanner – PDF Editor est une application gratuite qui vous permettra de numériser des documents tels que des pièces d’identité ou des passeports, des livres et des photos en qualité HD et de les enregistrer au format PDF ou JPEG.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application vous pouvez aussi créer toutes sortes de fichiers PDF et les éditer directement depuis votre smartphone, convertir des images en PDF, extraire du texte d’une image grâce à sa fonction OCR Scanner et partager facilement les documents que vous créez via Gmail, Google Drive, WhatsApp, Telegram, LinkedIn ou Twitter.

Google Play Store | CamScanner – Éditeur PDF

iOS Île dynamique iPhone Pro

Depuis la sortie de l’iPhone 14 Pro, les applications qui imitent la principale nouveauté de ce terminal n’ont cessé d’arriver dans le Play Store : le Dynamic Island ou Dynamic Island et la dernière app de ce type à débarquer dans le Google store est iOS Dynamic Island. iPhonePro.

Cette application gratuite vous permet de créer votre propre Dynamic Island et de le configurer à votre guise, puisque vous pouvez choisir dans quelle position vous souhaitez l’afficher (à gauche, à droite ou au centre), modifier à la fois la largeur et la hauteur de lui-même et filtrez les notifications que vous souhaitez y afficher.

Google Play Store | iOS Île dynamique iPhone Pro

Galerie – Masquer les photos et les vidéos

Si vous en avez assez de l’application de galerie native sur votre mobile Android, nous vous encourageons à essayer Gallery – Hide Photos & Videos, une application gratuite qui vous permet non seulement d’organiser vos photos et vidéos, mais aussi de les visualiser grâce à son lecteur intégré, cryptez-les afin que personne ne puisse y accéder et les partager via votre client de messagerie ou les réseaux sociaux que vous utilisez.

Google Play Store | Galerie – Masquer les photos et les vidéos

télécharger la vidéo twitter

Si vous êtes un fan du réseau social du petit oiseau bleu, qui a récemment appartenu au milliardaire Elon Musk, vous allez adorer Télécharger la vidéo de Twitter, car avec cette application gratuite, vous pourrez télécharger des photos, des vidéos et des GIF de Twitter en haute qualité, enregistrez-les sur votre mobile sans aucun type de filigrane et visualisez-les directement depuis l’application à tout moment et en tout lieu.

Le fonctionnement de cette application est vraiment simple, puisque pour télécharger une vidéo depuis Twitter vous n’aurez qu’à suivre quelques étapes simples :

Trouvez le tweet dont vous souhaitez télécharger le contenu multimédia

Appuyez sur le bouton le Tweet

Sélectionnez Télécharger la vidéo Twitter dans le menu de partage

Google Play Store | télécharger la vidéo twitter

Todom : liste de tâches et tâches

Une autre des nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer est Todom : liste de tâches et tâches, un outil gratuit simple mais complet grâce auquel vous pourrez créer, modifier et gérer vos tâches quotidiennes de manière simple et pratique.

Google Play Store | Todom : liste de tâches et tâches

Lecteur vidéo Tik-Tik

Nous terminons cette sélection avec Tik-Tik Video Player, un lecteur vidéo compatible avec les fichiers en qualité HD, Full et 4K et qui prend en charge une grande variété de formats, parmi lesquels nous pouvons souligner MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV ou WMV.

De plus, cette application dispose également d’un puissant lecteur audio pour écouter la musique que vous voulez et d’une fonctionnalité qui vous permet d’extraire l’audio d’une vidéo et de la convertir en MP3.

Google Play Store | Lecteur vidéo Tik-Tik