Les 8 meilleures applications pour changer la couleur des yeux

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec des yeux verts ? Maintenant c’est possible grâce à ces applications disponibles pour Android.

Malgré le fait que la technologie a fait des pas de géant, à ce jour, il est impossible de changer la couleur des yeux, sauf avec des lentilles de contact.

Cependant, il existe des simulateurs mobiles qui montrent à quoi vous ressembleriez avec du maquillage et de superbes yeux bleus. Vous osez?

Meilleures applications pour changer la couleur des yeux

Auparavant, nous avons vu des applications pour voir à quoi vous ressemblerez en tant que vieil homme, il est maintenant temps de revoir les applications pour changer la couleur des yeux. De plus, avec ces applications, vous aurez également la possibilité d’ajouter des formes et des éléments intéressants qui vous permettront de vous démarquer des autres.

vrai changeur de couleur des yeux

Le vrai changeur de couleur des yeux est une application très polyvalente où vous pouvez télécharger une image montrant vos yeux depuis votre galerie ou utiliser l’appareil photo directement depuis l’application et en quelques secondes l’intelligence artificielle détectera les yeux dans l’image et affichera les outils d’édition .

De plus, vous pouvez choisir parmi plus de 220 designs différents et des couleurs classiques, électriques, exotiques, étrangères et bien plus encore. Son style de personnalisation est incroyable et il vous permet même de créer des mélanges ou de choisir un design spécial pour chaque œil.

GooglePlay | vrai changeur de couleur des yeux

Changer la couleur des yeux

Changer la couleur des yeux est une autre des meilleures applications pour changer la couleur des yeux. Cette application présente un grand niveau de détail et est accompagnée de nombreux designs.

L’une de ses particularités est que vous pouvez non seulement éditer les yeux de vos selfies, vous pouvez également éditer des photos de groupe et des yeux d’animaux, tant que les yeux sont beaux.

Son interface est intuitive et les options que la plateforme intègre sont celles nécessaires. De plus, les designs sont organisés par catégories et vous pourrez exporter les résultats en bonne qualité.

GooglePlay | Changer la couleur des yeux

Changeur de couleur des yeux de zone d’applications mobiles innovantes

Eye Color Changer est une autre application avec laquelle tu peux réaliser tes rêves, surtout si tu as toujours voulu changer la couleur de tes yeux.

Il intègre une intelligence artificielle assez avancée, puisqu’il peut détecter tous les yeux qui se trouvent dans une image, qu’ils soient humains ou animaux.

Son interface graphique est intuitive et minimaliste, ce qui en fait une application assez facile à prendre en main.Vous pouvez également choisir parmi une large gamme de modèles et de types d’yeux grâce à l’outil d’édition. Il propose également différents modèles tels que les sharingans, les cœurs, les yeux flamboyants, le style néon et plus encore.

GooglePlay | changeur de couleur des yeux

Changeur de couleur des yeux

Si vous voulez donner à vos selfies un style exotique en changeant la couleur de vos yeux, alors découvrez tout ce que Eye Color Changer a à offrir.

C’est une bonne alternative avec une grande variété de couleurs et de motifs disponibles, qui sont organisés par nuances.

Lors du téléchargement d’une photo, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un animal, l’application sera capable de détecter automatiquement les yeux et vous pourrez également agrandir ou rétrécir le motif sélectionné.

GooglePlay | Changeur de couleur des yeux

ccloud apps changeur de couleur des yeux

Eye Color Changer de ccloud est une application qui vous permet d’éditer des images de manière réaliste et de changer la couleur des yeux, en réalisant des travaux de niveau professionnel.

Avec lui, vous aurez également la possibilité de changer la couleur des cheveux, de choisir des cadres, d’ajouter des éléments, de mélanger des images et bien plus encore.

L’application intègre diverses fonctions et fonctionnalités spéciales pour rendre le processus d’édition très simple. Il ne faudra que quelques clics pour transformer complètement les images sous une interface minimaliste et intuitive.

GooglePlay | changeur de couleur des yeux

changeur d’oeil

Une autre application à prendre en compte est Eye Changer, étant l’une des applications les plus simples de la liste, car vous n’avez qu’à charger l’image et choisir parmi les centaines de styles disponibles.

Lors du choix d’un design, l’application reposera automatiquement sur les yeux et vous pourrez les modifier à votre guise, vous pourrez également ajouter des filtres, des éléments, des textes et plus encore.

GooglePlay | changeur d’oeil

couleur des cheveux et des yeux

La couleur des cheveux et des yeux est depuis longtemps l’application préférée d’un grand nombre de personnes, et cela grâce au réalisme que l’on peut voir dans chacun des dessins et modèles que l’application intègre.

En plus de changer la couleur des yeux, vous pouvez également changer la couleur des cheveux de la personne sur l’image, quel que soit le style ou la longueur des cheveux.

GooglePlay | couleur des cheveux et des yeux

Changeur de couleur des yeux NextGen Apps Studio

NextGen Apps Studio Eye Color Changer est une autre bonne alternative lorsque vous souhaitez changer la couleur de vos yeux.

Il est facile à utiliser et intègre une grande variété de styles, certains plus frappants que d’autres, parmi lesquels les yeux de zombies, de vampires, de démons, d’animes populaires et plus encore.

GooglePlay | changeur de couleur des yeux

