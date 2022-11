Si vous voyagez fréquemment à l’étranger, ce nouveau gadget Xiaomi est fait pour vous

Xiaomi a lancé un curieux gadget qui combine une multiprise et un chargeur dans un seul appareil, avec plusieurs connecteurs électriques sur leurs faces.

Xiaomi lance toutes sortes de produits tout au long de l’année. En plus de nombreux bons smartphones, il propose également une vaste gamme de produits MIJIA conçus pour la maison intelligente. Et maintenant, le fabricant chinois nous surprend avec un gadget très spécial.

Comme le rapporte Gizmochina, Xiaomi a lancé une sorte d’adaptateur de connecteur électrique cubique qui est utilisé pour tout en Chine, qui a des connecteurs de tous les côtés et peut être très pratique pour ceux qui voyagent beaucoup dans d’autres pays.

Rubik’s Cube Converter Pro, la dernière invention de Xiaomi

Le Xiaomi Rubik’s Cube Converter Pro, comme cette invention est appelée, a une conception qui combine une multiprise et un chargeur d’appareil mobile. Il y a des connecteurs électriques sur tous les côtés de l’appareil, avec des connecteurs USB-A et USB-C à l’avant.

Ces ports ont des charges rapides de 33 (USB-A1) et 22,5 W (USB-C et USB-A2) respectivement. Cela indique que vous pouvez recharger complètement un Xiaomi 12S Ultra en 65 minutes et un iPhone 14 en 100 minutes.

Cet appareil est 24% plus petit que le MIJIA Cube Coverter et est capable de détecter intelligemment le courant de sortie. Il est également livré avec diverses fonctionnalités pour assurer la sécurité des appareils qui s’y connectent ; Utilisation d’un alliage de cuivre de haute qualité comme matériau conducteur. Son enveloppe extérieure est faite d’un matériau semi-ignifuge et possède plusieurs couches de protection contre l’insertion de corps étrangers.

Pour l’instant, on ne sait pas si cet appareil sera commercialisé dans le monde entier. Vous pouvez déjà l’acheter en Chine pour ce que l’échange est d’environ 12 dollars, un prix vraiment raisonnable compte tenu de ce qu’il propose.

Il convient de rappeler que ce n’est pas le seul Rubik’s cube signé par Xiaomi. L’année dernière, la firme chinoise a lancé un cube Rubik littéral avec lequel vous pouvez contrôler les lumières à la maison.