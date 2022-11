3 petits ajustements pour vous assurer de ne rien perdre d’important sur votre téléphone

Nous vous recommandons 3 réglages simples que vous pouvez appliquer sur votre mobile pour vous assurer de ne jamais perdre votre contenu.

Sur votre mobile, vous stockez des photos personnelles, des applications que vous utilisez tous les jours, des messages WhatsApp avec des informations clés et bien d’autres contenus d’une grande valeur pour vous. Par conséquent, il est particulièrement important que vous vous assuriez que vous ne perdrez jamais toutes les informations stockées sur l’appareil. Pour y parvenir, nous vous conseillons 3 petits réglages que vous pourrez effectuer en quelques secondes seulement.

Peu importe que vous perdiez votre mobile, qu’il soit volé ou qu’il subisse des dommages irréparables qui vous obligent à considérer tout le contenu qu’il stocke comme perdu. Avec ces trois paramètres, les informations seront en sécurité et vous pourrez les récupérer, soit sur le même smartphone, soit sur un nouveau. Voyons de quoi il s’agit.

3 réglages pour sécuriser le contenu de votre mobile

Le téléphone portable est un appareil clé dans nos vies, il stocke donc des informations que cela nous fait beaucoup de mal de perdre. Avant de traverser cette mauvaise épreuve, il est préférable de protéger tout le contenu que vous stockez pour pouvoir le récupérer en cas de vol, de perte du smartphone ou d’accident le rendant inutilisable. La clé passe par les copies de sauvegarde, c’est-à-dire en sauvegardant tout le contenu dans le cloud pour pouvoir le récupérer facilement.

Avant toute chose, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de l’intégralité de votre mobile Android. Cette copie inclut les réseaux Wi-Fi et les mots de passe, les paramètres de l’écran de verrouillage, les applications installées, les paramètres Gmail et les données de contact.

Bref, la sauvegarde que propose Android est fortement recommandée, car elle permet de récupérer l’intégralité de la configuration de votre mobile. Pour l’activer, allez dans Paramètres > Google > Sauvegarde et cochez la case « Sauvegarde Google One ». Automatiquement, la sauvegarde sera enregistrée dans votre compte Google, vous pourrez la restaurer sur d’autres mobiles en utilisant le même utilisateur.

Le deuxième paramètre que nous recommandons pour vous assurer de ne jamais rien perdre est d’activer la sauvegarde de Google Photos. Les images sont sans aucun doute le contenu le plus important que vous conservez sur votre téléphone, donc les perdre est assez douloureux. Si vous disposez de la sauvegarde Google Photos, vous pouvez restaurer l’intégralité de votre album personnel sur un autre mobile.

Pour activer cette copie, ouvrez l’application Google Photos et appuyez sur votre photo de profil. Ensuite, allez dans Paramètres Photos > Sauvegarder et synchroniser et cochez la case « Créer une sauvegarde et une synchronisation ». De cette façon, une copie de vos images sera faite dans votre compte Google, une copie de sauvegarde que vous pourrez facilement restaurer sur votre nouveau mobile.

Pour le moment, vous avez déjà fait la sauvegarde de la configuration du terminal et des photos, que reste-t-il ? Que vous fassiez une sauvegarde de vos conversations WhatsApp, car elles contiennent également des informations qui vous concernent. Pour faire une sauvegarde de WhatsApp, cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit et allez dans Paramètres > Chats > Sauvegarde et configurez les paramètres pour adapter la sauvegarde à vos intérêts. Bien sûr, n’oubliez pas d’entrer votre email.

En gros, ce que nous vous conseillons, c’est d’activer la sauvegarde de votre mobile Android, Google Photos et WhatsApp. Avec ces trois petits ajustements, toutes les informations que vous enregistrez sur votre mobile seront en toute sécurité. Vous aurez protégé toutes les images, les applications installées, les contacts, la configuration des paramètres et les chats WhatsApp. Sans aucun doute, nous vous recommandons d’activer ces paramètres, à la fois sur votre mobile et sur celui de vos proches. Ainsi, la perte du mobile ou les dommages irréparables ne seront plus autant un casse-tête qu’auparavant.