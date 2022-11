Les 8 meilleures applications de menuiserie pour votre mobile Android

Complétez vos projets de menuiserie à l’aide de ces applications : calculs, mesures, dimensions, plans et plus encore.

Si vous êtes un menuisier ou que vous débutez dans le vaste monde du travail du bois, vous devez vous équiper des bons outils et bien sûr suivre les avancées technologiques.

Heureusement, il existe de nombreuses applications qui peuvent vous aider à apprendre de nouvelles choses sur le métier dans le confort de votre mobile. Vous souhaitez les rencontrer ?

Meilleures applications de menuiserie à avoir sur mobile

Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleures applications de menuiserie disponibles pour mobile. Ils sont axés sur la productivité lors de la réalisation d’un projet.

Calculateur de pieds et pouces

L’une des mesures les plus utilisées lors de la réalisation d’un projet de construction sont les pieds, les pouces et les centimètres, et si vous recevez habituellement des plans dans certaines de ces mesures et que vous devez les transformer, ne vous inquiétez pas.

Avec l’application Feet and Inches Calculator, ce type de tâche ne sera pas un problème. Son interface est minimaliste, rapide et dans une seule section, il est capable d’afficher les mesures en pieds et en pouces avec leur résultat respectif.

De plus, vous pourrez effectuer des multiplications, des soustractions, des additions, des divisions et il a un historique des opérations très utile.

Comme si cela ne suffisait pas, il intègre 7 outils qui fonctionnent pour calculer le bord des étages, la mesure exacte des marches en fonction de la hauteur, l’aire d’une circonférence, le volume d’un cylindre et plus encore.

GooglePlay | Calculateur de pieds et pouces

Calculs de construction

Si vous souhaitez qu’une application de menuiserie vous aide à suivre les matériaux, Building Calculations est fait pour vous.

Tout cela grâce à ses fonctions et à sa précision lorsqu’il s’agit d’offrir des résultats, à son tour, il est devenu le favori de nombreux charpentiers, constructeurs, ingénieurs et plus encore.

Son interface est très intuitive et interactive et son système vous permet de calculer le matériau exact qui sera utilisé dans différentes constructions, par exemple la quantité de peinture, de blocs de plâtre, de céramique, de briques, de planche de terrasse et plus encore. Pour cela, il suffira d’établir les dimensions telles que la hauteur et la longueur.

GooglePlay | Calculs de construction

Planificateur 5D – Design d’intérieur

Planner 5D – Interior Design est une application mobile capable de donner vie aux projets que vous avez en tête. Il dispose de divers outils de conception, que vous pouvez utiliser pour créer des plans 2D et les transformer en plans 3D.

De plus, vous pourrez utiliser plus de 6 000 éléments, qui seront très utiles pour décorer la chambre, le bureau, la salle à manger et tout autre espace.

Il convient de noter que chacun des objets utilisés dans la plate-forme a un niveau de réalisme assez décent, vous aurez donc une idée de l’apparence du projet une fois terminé.

GooglePlay | Planificateur 5D – Design d’intérieur

Prime Ruler – Règle, Mesure

La réalité augmentée a été l’une des ressources technologiques les plus avant-gardistes de ces derniers temps, et l’application Prime Ruler – Ruler, Measurement a pleinement profité de ce type de technologie.

Cette application présente un puissant outil de mesure basé sur la réalité augmentée et avec lequel vous pouvez prendre des mesures exactes des objets qui vous entourent.

Vous pouvez faire tout cela à l’aide de la caméra de votre mobile, il vous suffit de pointer l’objet, puis de placer le pointeur à l’une des extrémités et de déplacer le mobile horizontalement jusqu’à l’autre extrémité de l’objet. L’application pourra détecter les angles, les zones, les périmètres, le volume des objets, la hauteur et bien plus encore.

GooglePlay | Prime Ruler – Règle, Mesure

CalcKit : calculatrice tout-en-un

Une autre des meilleures applications de menuiserie disponibles pour Android est CalcKit : calculatrice tout-en-un. Il présente une collection de calculatrices et de convertisseurs pour les mathématiques, l’électronique, la finance…, devenant l’une des calculatrices les plus complètes sur Google Play.

Avec cette plateforme vous aurez à votre disposition plus de 150 types de calculatrices sous une interface intuitive, et chacune des catégories est accompagnée d’une icône allusive, facilitant l’expérience utilisateur.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez effectuer des calculs en algèbre, géométrie, électronique, finance et bien plus encore.

GooglePlay | CalcKit : calculatrice tout-en-un

Calculatrice de bricoleur

Handyman Calculator est une application de menuiserie avec laquelle vous pouvez réduire les déchets, gagner du temps et de l’argent grâce à une interface facile à utiliser.

De plus, vous pourrez très bien calculer les matériaux du projet dont vous avez la charge, et en fonction de ce que vous allez faire, vous devrez choisir l’un des outils.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez non seulement calculer efficacement les matériaux, mais vous pourrez également suivre les factures, le temps passé, conserver une liste de tâches et enregistrer les calculs dans un bloc-notes.

GooglePlay | Calculatrice de bricoleur

Règle : règle intelligente

Dans la menuiserie et d’autres professions, il est très courant de mesurer certains objets, et la plupart d’entre eux sont assez petits. Heureusement, une façon de les mesurer avec précision consiste à utiliser l’application Ruler : Smart Ruler.

Son interface utilisateur est exactement la même qu’une règle, la seule différence est que vous pouvez interagir avec elle et connaître la longueur de l’objet en cm, mm et pouces.

GooglePlay | Règle : règle intelligente

Application AR Ruler : caméra à ruban à mesurer

Application AR Ruler : Tape Measure Cam est une application idéale pour mesurer des objets de la vie réelle, et grâce à sa technologie de réalité augmentée, son algorithme puissant et son développement efficace, vous pourrez mesurer tout type d’objet quelle que soit sa forme.

De plus, vous pouvez mesurer simultanément différentes zones de la pièce, du bureau ou d’un autre espace, vous pouvez également détecter automatiquement les murs, les sols, les meubles, les lits, les miroirs, entre autres.

GooglePlay | Application AR Ruler : caméra à ruban à mesurer