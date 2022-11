Vous ne pourrez pas l’acheter, mais vous allez adorer cet iPhone pliable

Apple a également son iPhone « scène », et ils en ont créé un pliable et fonctionnel en utilisant le mécanisme d’un Moto RAZR et en déplaçant toute l’électronique.

Que les pliables ne commenceront pas définitivement tant qu’Apple ne nous en présentera pas un, nous le savons tous, mais ce que personne ne sait, c’est quand à Cupertino, ils prévoient de nous montrer leurs premiers pas et prototypes d’un hypothétique iPhone Fold sur celui que beaucoup théorisent il pourrait déjà atteindre fin 2023 ou entrer dans le cap suivant 2024.

Quoi qu’il en soit, quand Apple nous présentera son premier iPhone pliable, la vérité est que ce ne sera pas le premier que nous verrons, car comme nous l’ont dit les amis de Xataka, il semble que la scène iPhone (ils ont aussi une communauté) s’est mis au travail avec cet appareil pliable au format clapet qui rappelle beaucoup le Galaxy Z Flip.

Avant de croire qu’il ne s’agit que d’imagination, il faut savoir que le rendu est effectivement devenu une réalité basée sur le mécanisme d’un Motorola RAZR, réalisant ainsi le premier iPhone pliable et 100% fonctionnel que le créateur a voulu appeler iPhone V, on comprend celui affichant le format lui-même.

Et comme une image (ou une vidéo) vaut mille mots, voici l’enregistrement complet qu’ils ont posté sur YouTube vantant une telle création :

Samsung a une théorie sur le moment où Apple lancera ses premiers appareils pliables

Comme vous l’avez peut-être vu, le développeur part du postulat de conserver à tout prix l’écran de l’iPhone, pour lequel ils utilisent du fil d’or afin de séparer le numériseur et certains composants, permettant ainsi à la dalle de se plier en évitant le verre frontal.

Un travail d’ingénierie sublime, avec plus de 5 mois d’essais, de tests et d’erreurs jusqu’à ce que nous ayons un écran d’iPhone original capable de fléchir et de se plier suffisamment sans se casser.

A posteriori et afin de monter son iPhone pliable sur un mécanisme déjà construit, les charnières du Galaxy Z Flip et du Motorola RAZR ont été testées, restant avec ce dernier justement à cause de la largeur de la dalle, mieux adaptée à la taille. du clapet de Motorola.

A défaut de bon Apple, c’est la communauté des développeurs qui a créé cet iPhone de type clapet utilisant le mécanisme d’un RAZR et relocalisant toute l’électronique conçue à Cupertino… Et soyons attentifs au détail de la charnière !

Le travail acharné a été complété par le remontage de tous les composants, la restructuration de la carte mère et la « casse » de l’iPhone en deux moitiés pour le reconstruire autour d’un châssis imprimé en 3D pour accueillir le nouveau système de pliage.

Concernant le résultat, spectaculaire à l’extérieur et douteux à l’intérieur, puisque cet iPhone V est plus un prototype et la fierté de ses créateurs, mais en réalité ce n’est pas un téléphone utilisable au quotidien pour diverses raisons.

Le principal est que le changement de format a nécessité le remplacement de la batterie par une plus petite qui laisse l’autonomie dans des données tout simplement pauvres. De plus, le panneau laisse des espaces lorsqu’il est plié car il n’a pas été conçu pour être flexible, finissant également par se casser lorsqu’il est plié et déplié à de nombreuses reprises.

Bien sûr, tout fonctionne, y compris le téléphone lui-même avec toute sa connectivité, les caméras, la charge de la batterie, les haut-parleurs et tout le reste ; donc si la communauté le peut… Apple le peut aussi !