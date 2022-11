Samsung commence à déployer One UI 5 stable basé sur Android 13 vers Galaxy Z Fold 4

Après avoir publié avec succès la mise à jour One UI 5 prévue sur les Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy A53 et Galaxy A33. Samsung a commencé à déployer la nouvelle mise à jour stable One UI 5 centrée sur Android 13 pour son smartphone pliable plus haut de gamme – le Galaxy Z Fold 4. La mise à jour est mise en ligne après l’annonce du déploiement de One UI 5 pour le Galaxy Z Flip 4. Oui , les deux téléphones pliables de Samsung ont commencé à recevoir la nouvelle mise à jour. Si vous possédez le Galaxy Z Fold 4, vous pouvez désormais mettre à niveau votre téléphone vers la version stable d’Android 13.

Samsung pousse la nouvelle version du Galaxy Z Fold 4 avec la version du firmware F936U1UEU1BVK3. Alors que le déploiement pour d’autres téléphones Galaxy a été publié à grande échelle, ce n’est pas le cas pour les téléphones pliables. Oui, actuellement, la mise à niveau est disponible pour les utilisateurs qui ont opté pour le programme bêta One UI 5, si votre téléphone fonctionne en version bêta, vous recevrez la mise à jour plus tôt que les utilisateurs fonctionnant sur la version stable d’Android 12. La mise à niveau est déjà en ligne pour de nombreux utilisateurs de Galaxy et certains utilisateurs ont partagé les captures d’écran sur les plateformes de médias sociaux, voici une capture d’écran partagée par u/bdbx18 sur Reddit.

Selon les détails partagés par les utilisateurs, la mise à niveau est en direct aux États-Unis pour la variante déverrouillée ainsi que pour les modèles AT&T, T-Mobile et Verizon verrouillés par l’opérateur, un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours dans d’autres régions. Si vous êtes déjà sur la version bêta, la mise à jour pèse environ 350 Mo. Mais si vous utilisez Android 12 stable, vous pouvez vous attendre à ce que la taille du fichier pèse entre 1,5 Go et 2 Go, voire plus. Cette version renversera votre smartphone pliable avec un correctif de sécurité mensuel de novembre 2022 et un tas de nouvelles fonctionnalités.

Parlant des fonctionnalités, la mise à jour Samsung Galaxy Z Fold 4 One UI 5 apporte de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, un multitâche amélioré, des animations plus fluides et bien d’autres. Vous pouvez vous diriger vers cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0.

Si vous êtes un fier propriétaire de Galaxy Z Fold 4 et que vous souhaitez mettre à niveau votre téléphone vers One UI 5 basé sur Android 13, accédez à Paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Mise à jour logicielle, puis appuyez sur l’option Télécharger et installer, maintenant s’il y a un nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou vous pouvez attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous avez reçu la mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour votre Galaxy Z Fold 4, partagez vos impressions et les nouvelles fonctionnalités que vous aimez concernant la nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour le Galaxy Z Fold 4.

