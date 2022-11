L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus est officiellement mis à jour vers Android 13

Le Samsung Galaxy A33 5G en Europe est déjà mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0.

Comme promis, Samsung continue de déployer la mise à jour vers Android 13 sur tous ses appareils mobiles, en commençant par les terminaux les plus récents.

Ainsi, après avoir lancé cette mise à jour dans les séries Galaxy S21 et Galaxy S22, le géant coréen a maintenant commencé à publier la mise à jour vers Android 13 dans l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A33 5G.

Samsung met à jour le Galaxy A 33 5G vers la dernière version d’Android

Comme nous le dit le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la version stable d’Android 13 avec One UI 5.0 sur le Samsung Galaxy A33 5G sur le continent européen et il est prévu que cette mise à jour atteindra plus de régions à travers le prochaines semaines.

Cette mise à jour atteint déjà le Samsung Galaxy A33 5G en Europe avec la version du firmware A336BXXU4BVJG, il a une taille de téléchargement de 2 Go et il n’a pas le dernier correctif de sécurité Android, mais plutôt celui du mois d’octobre, qui corrige plus 47 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, corrige un certain nombre de bugs génériques et améliore les performances et la stabilité du terminal.

La nouvelle version du système d’exploitation pour le Galaxy A33 5G comprend toutes les nouveautés de One UI 5 telles qu’un nouveau design avec une interface renouvelée et une palette de couleurs étendue, des icônes plus grandes dans le panneau de notification, de nouveaux widgets empilés et l’intégration OCR ( reconnaissance optique de caractères) dans vos applications natives d’appareil photo, de galerie et de clavier.

Évidemment, à cela, nous devons également ajouter toutes les améliorations fournies avec Android 13, telles que les nouvelles autorisations d’application et la prise en charge des icônes personnalisées dans n’importe quelle application.

Pour vérifier si vous avez déjà cette mise à jour disponible sur votre Samsung Galaxy A33 5G, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Ce Samsung d’il y a presque 3 ans est déjà mis à jour vers Android 13

Si tel est le cas, il vous suffit de suivre notre guide pour mettre à jour un mobile Samsung vers la dernière version d’Android.