Top 6 des fuites du Samsung Galaxy S23

On passe en revue les leaks les plus significatifs de ce qui sera le prochain fleuron du constructeur coréen.

En début d’année, les Samsung Galaxy S22 ont été présentés, qui sont venus renouveler le haut de gamme classique de Samsung avec des propositions intéressantes qui, sur le papier du moins, avaient l’air très bien. Cependant, ses spécifications ne se sont pas beaucoup améliorées sur le Samsung Galaxy S21.

Maintenant, presque un an plus tard, il ne reste plus grand-chose pour que le Samsung Galaxy S23 arrive. Celui qui sera le nouveau fleuron des Coréens compte les jours pour débarquer sur le marché, et des détails sur ses caractéristiques ont déjà fuité. Nous décomposons les plus importants dans cet article.

Appareil photo 200MP

Le pronostiqueur bien connu Ice Uniarse a publié un tweet que vous pouvez voir au-dessus de ces lignes, selon lequel le Galaxy S23 aura un appareil photo de 200 MP. L’image, semble-t-il, correspond à l’application appareil photo de ce nouvel appareil et montre que l’interface utilisateur offrira les deux options dès l’ouverture de l’application.

conception des bornes

SW #FutureSquad… Devinez qui vous apporte le tout premier aperçu du très attendu #samsung #GalaxyS23Plus?! (vidéo 360° + superbes rendus 5K + dimensions) au nom de @Smartprix https://t.co/JHuOI4o393 De rien… pic.twitter.com/JAYeFvyJk3 – Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 septembre 2022

Le pronostiqueur OnLeaks a fait fuiter des images de ce que sera le design du nouveau fleuron de la firme coréenne. Il semble que pour cette itération du haut de gamme, il y aura pas mal de changements. Pour commencer, nous pouvons dire au revoir à l’île des caméras.

dimensions des bornes

Ice Universe a de nouveau divulgué, cette fois sur Weibo, les dimensions exactes de toute la famille Galaxy S23. Tout semble indiquer que nous allons trouver des appareils légèrement plus grands que dans la génération précédente.

Nouveau processeur et nouveau GPU

Samsung Galaxy S23 repéré sur geekbench. – Snapdragon 8 Gen 2 « Kalama »

1 × 3,36 GHz

3 × 2,02 GHz

4×2.80GHz

-Adréno 740

– 8 Go de mémoire vive

-Android 13#samsung #SamsungS23 #GalaxyS23 pic.twitter.com/1ITjLZr5IS — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 17 octobre 2022

Le journaliste Abhishek Yadav a partagé des images du Galaxy S23 sur Geekbench sur Twitter, soulignant qu’il intégrera un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et un GPU Adreno 740. Si c’est le cas, il y aurait une croissance exponentielle des performances dans le nouveau produit phare de le fabricant.

Dans cette fuite, il souligne également que le nouveau terminal disposera de 8 Go de RAM et d’options de stockage entre 128 et 256 Go, et ce n’est pas la seule source qui l’a assuré…

Mémoire RAM, stockage, batterie et système d’exploitation

Galaxy S23

(rumeur) – 6,1″ FHD+ sAMOLED, 120 Hz

– SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– Caméra arrière : 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Télé)

-Caméra avant : 10MP

– 8 Go de RAM

– 128/256 Go de stockage

– Android 13, OneUI 5

– Batterie 3 900 mAh, 25 W filaire, charge sans fil 15 W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 octobre 2022

La fuite la plus complète (bien qu’il manque quelques détails, comme l’appareil photo de 200 MP) est celle de Yogesh Brar, un contributeur de 91Mobiles. Il indique également 8 Go de RAM, des options de stockage et une batterie plus grande pour le Samsung Galaxy S23. Sachant que l’autonomie est l’un des points les plus critiqués de la série, toute amélioration est la bienvenue. Il disposera également d’une charge rapide de 25 W et de 15 W en mode sans fil. Quant à son système d’exploitation, ce sera OneUI 5 sur Android 13.

La batterie du Samsung Galaxy S23 Ultra sera énorme

Nous clôturons cette revue avec une fuite spécifique du Samsung Galaxy S23 Ultra. Tipster Ice Universe a partagé sur Weibo une image de la prétendue batterie du modèle Ultra. Le texte qui apparaît imprimé dessus ne mentionne pas sa capacité, mais le leaker assure qu’il s’agira de 5 000 mAh.

Nous continuons à compter les jours avant que le nouveau Samsung haut de gamme soit officiellement présenté. Nous supposons que de nouveaux détails apparaîtront dans les prochains jours, à l’approche de la date de présentation.