Voici ce que Mark Zuckerberg a dit à 11 000 employés pour justifier son licenciement

Il y a un an, Facebook a été renommé Meta, annonçant un nom qui servirait à englober tous ses produits (Facebook, Instagram et WhatsApp) sous un même parapluie. Mark Zuckerberg a déclaré que son entreprise se concentrait sur la technologie sociale, avec un projet ambitieux connu sous le nom de « métaverse » comme l’un de ses principaux objectifs.

Maintenant, il semble que ce projet ne se déroule pas aussi bien qu’il le devrait. Meta a licencié plus de 11 000 employés et Mark Zuckerberg a publié une longue lettre s’adressant à toutes les personnes licenciées.

Les réductions de personnel ont atteint 13% des effectifs. La lettre de Zuck commençait ainsi :

Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta. J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13 % et de laisser partir plus de 11 000 de nos employés les plus talentueux. Nous prenons également un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant le gel des embauches jusqu’au premier trimestre. [de 2023].