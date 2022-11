Ce Samsung Galaxy de presque trois ans reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour Android de novembre arrive sur le Samsung Galaxy S10 Lite en France avec la version de firmware G770FXXS6GVK1.

Samsung poursuit le déploiement de la mise à jour Android de novembre sur tous les téléphones de son catalogue, aussi bien les plus récents que ceux qui sont arrivés sur le marché il y a quelques années.

Une bonne preuve en est que le géant coréen a commencé à mettre à jour l’un de ses Galaxy d’il y a près de trois ans avec le dernier correctif de sécurité Android.

Le Samsung Galaxy S10 Lite reçoit la mise à jour Android de novembre

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la marque coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre dans le modèle le plus sobre de la série Galaxy S10, le Samsung Galaxy S10 Lite.

Cette nouvelle version du logiciel atteint déjà le Galaxy S10 Lite en France, mais elle devrait atterrir dans le reste des pays européens dans les semaines à venir.

La dernière mise à jour du Galaxy S10 Lite est livrée avec la version du micrologiciel G770FXXS6GVK1 et inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige des dizaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige plusieurs bugs généraux et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy S10 Lite est sorti en janvier 2020 avec Android 10 à bord, à la fin de cette année, il a été mis à jour vers Android 11, début 2022, il a reçu Android 12 et il devrait être mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 avant la fin de l’année.

Si vous avez un Samsung Galaxy S10 Lite et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Les mobiles Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13, et quand le feront-ils

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour installer la dernière mise à jour de sécurité Android sur votre mobile.