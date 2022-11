La version d’aperçu de Windows 11 22623.891 est fournie avec des améliorations du gestionnaire de tâches et d’autres correctifs

Microsoft vient de publier de nouvelles versions d’aperçu d’initié de Windows 11 sur le canal bêta. S’en tenant aux tendances précédentes, Microsoft a poussé la version 22623.891 avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, tandis que la deuxième version (22621.891) apporte des corrections de bugs et des améliorations avec les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut. Outre la nouvelle version bêta, Microsoft a également publié une nouvelle mise à jour pour le canal de prévisualisation de la version. Lisez la suite pour en savoir plus sur les builds 22621.891 et 22623.891 de Windows 11 Insider Preview.

La nouvelle mise à jour cumulative est mise en ligne sur les PC éligibles avec le numéro de version 10.0.22623.891 (KB5020040). Si votre PC Windows 11 s’exécute sur une version bêta, vous recevrez l’une des deux versions sur votre PC Windows 11. Puisqu’il s’agit d’une mise à niveau bêta incrémentielle, vous pouvez rapidement mettre à niveau votre PC vers la version la plus récente.

En passant aux modifications, la version d’aperçu de Windows 11 22623.891 apporte une pile d’améliorations au gestionnaire de tâches, vous pouvez désormais filtrer les processus dans le gestionnaire de tâches, l’option de sélectionner un thème préféré, en plus il y a un nouveau support de thème pour les dialogues in-app, Boîte de dialogue du mode Efficacité améliorée, et plus encore.

Voici à quoi ressemble la nouvelle option de thème préféré sur la nouvelle version.

Outre les modifications du gestionnaire de tâches, la nouvelle mise à niveau apporte des améliorations à la recherche Emoji pour le japonais et le chinois simplifié en gérant correctement les Kana/Kanji et le Pinyin. Non seulement cela, mais la mise à jour résout le problème provoquant la disparition de l’icône Ne pas déranger en mode NPD, la nouvelle cohérence de l’animation du menu volant des icônes cachées, la correction de plusieurs plantages d’explorer.exe affectant les performances de la barre des tâches, et plus encore.

Voici la liste complète des correctifs fournis avec les mises à jour 22621.891 et 22623.891 de Windows 11 Insider Preview.

Windows 11 Insider Preview Build 22621.891 – Correctifs

Barre des tâches et barre d’état système Lorsque vous utilisez le geste du bord inférieur droit pour voir les paramètres rapides, la barre des tâches ne devrait plus rester bloquée dans l’état développé (au lieu de disparaître à l’état réduit). Correction d’un problème qui faisait disparaître l’icône Ne pas déranger en mode Ne pas déranger. La nouvelle animation du menu déroulant Afficher les icônes masquées devrait désormais être cohérente avec les autres menus déroulants de la barre des tâches. La couleur d’arrière-plan de l’icône volante Afficher les icônes masquées doit maintenant s’aligner sur la couleur de votre accent si « Afficher la couleur d’accent sur le démarrage et la barre des tâches » est activé dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs. Correction de plusieurs plantages d’explorer.exe affectant les performances de la barre des tâches.



Windows 11 Insider Preview Build 22621.891 et 22623.891 – Correctifs

Nouveau! Vous pouvez sauvegarder les paramètres applicables sur votre compte Microsoft. Vous pouvez également synchroniser ces paramètres sur n’importe quel appareil Windows et dans Microsoft Office.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’explorateur de fichiers. Il n’a pas réussi à localiser les dossiers.

Nous avons corrigé un problème qui affectait la fonction CopyFile. Il peut parfois avoir renvoyé l’erreur 317 : ERROR_MR_MID_NOT_FOUND.

Nous avons corrigé un problème qui affectait la création de processus. Il n’a pas réussi à créer des audits de sécurité pour lui et d’autres événements d’audit connexes.

Nous avons résolu un problème qui affectait l’impression en mode paysage dans Microsoft Edge. La sortie d’impression était incorrecte. Ce problème s’est produit lorsque vous avez utilisé Microsoft Defender Application Guard.

Nous avons corrigé un problème qui affectait Microsoft Defender lorsqu’il n’était pas l’antivirus principal. Microsoft Defender n’a pas réussi à désactiver le mode passif. Ce problème se produit lorsque vous désactivez Smart App Control (SAC).

Nous avons ajouté .wcx à la liste des extensions dangereuses que certaines politiques de contrôle des applications n’autorisent pas.

Nous avons corrigé un problème qui affectait un compte d’ordinateur. L’utilisation de caractères non standard peut arrêter le nettoyage des comptes Out of Box Experience (OOBE).

Nous avons corrigé un problème qui affectait le service Pare-feu Windows. Il n’a pas démarré lorsque vous avez activé l’option Ignorer les règles de blocage.

Nous avons résolu un problème qui pouvait affecter les applications qui s’exécutent sur la politique de verrouillage Windows (WLDP). Ils auraient peut-être cessé de travailler.

Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir n’importe laquelle des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.891, vous aurez la possibilité de passer à la version 22623.891.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

