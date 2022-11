Windows 11 build 22000.1279 publié avec l’application Quick Assist

Alors que nous sommes sur le point d’entrer ce week-end, Microsoft a publié des mises à jour de Windows 11 pour les initiés. L’une des versions de Windows 11 est également disponible sur le canal Release Preview. Windows 11 Build 22000.1279 est la dernière mise à jour pour Windows Insider dans le Release Preview Channel.

Le canal Release Preview est la dernière étape de mise à jour pour les Insiders. Microsoft publie des mises à jour du canal de prévisualisation des versions après un intervalle de quelques semaines, contrairement au canal Dev et Beta. L’aperçu de la version est considéré comme plus stable que les mises à jour bêta et de développement. Et après l’aperçu de la version, la mise à jour sera disponible au public. Le dernier aperçu de la version était la grande mise à jour 22H2.

La nouvelle version 22000.1279 de Windows 11 est étiquetée comme KB5019157 (version originale). Ce n’est pas une grosse mise à jour et ne vient qu’avec un tas de corrections de bugs à l’exception d’un nouvel ajout qui est l’application Quick Assist pour les appareils clients. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Nouveau! Nous avons fourni l’application Quick Assist pour votre appareil client.

Nous avons corrigé certains échecs de mise à jour persistants pour le Microsoft Store.

Nous avons corrigé un problème qui affectait certains appareils gérés par une entreprise. Cela a amélioré la fiabilité des installations d’applications pour eux.

Nous avons résolu un problème qui affectait les clients sur site de la plate-forme de mise à jour unifiée (UUP). Il a supprimé le blocage qui les empêchait d’obtenir des modules linguistiques hors ligne.

Nous avons résolu un problème qui affectait les objets de nom de cluster (CNO) ou les objets d’ordinateur virtuel (VCO). La réinitialisation du mot de passe a échoué. Le message d’erreur était : « Une erreur s’est produite lors de la réinitialisation du mot de passe AD… // 0x80070005 ».

Nous avons corrigé un problème qui affectait Microsoft Direct3D 9 (D3D9). Cela empêchait D3D9 de fonctionner lorsque vous utilisiez Microsoft Remote Desktop.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le service Pare-feu Windows. Il n’a pas démarré lorsque vous avez activé l’option Ignorer les règles de blocage.

Nous avons résolu un problème qui pouvait affecter les applications qui s’exécutent sur la politique de verrouillage Windows (WLDP). Ils auraient peut-être cessé de travailler.

Nous avons résolu un problème qui affectait Microsoft Defender pour Endpoint. L’enquête automatisée a bloqué les enquêtes de réponse en direct.

Nous avons résolu un problème qui affectait TextInputHost.exe. Il a cessé de répondre.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les applications épinglées dans le menu Démarrer. Le menu Démarrer a cessé de fonctionner lorsque vous vous êtes déplacé entre les pages des applications épinglées. Ce problème se produisait lorsque la langue était une langue de droite à gauche (RTL).

Comme vous le savez, l’aperçu de la version fait partie du programme Windows Insider, la nouvelle version 22000.1279 de Windows 11 est disponible pour les initiés dans le même canal. Si vous avez opté pour l’aperçu de la version, vous verrez la nouvelle mise à jour sur votre appareil. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour Windows. Et une fois que vous cliquez sur vérifier les mises à jour, il affichera la nouvelle version que vous pouvez télécharger et installer sur votre PC. Connectez votre PC au chargeur pendant la mise à jour.

