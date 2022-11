Cette bête de la photographie touche à nouveau le fond avec 12 Go de RAM

L’un des mobiles qui a la meilleure section photographique est actuellement moins cher que jamais.

Vous voulez un appareil photo compact haut de gamme qui tient dans votre poche ? Vous pouvez désormais posséder le tout nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra pour 1 199 569 euros (avec chargeur inclus) avec le coupon ES100 ou SDXES30 sur AliExpress Plaza. Ils terminent la célébration du 11.11, ces codes ne seront valables que jusqu’au 13 novembre prochain au matin, vous pouvez donc déjà courir.

L’un des meilleurs représentants de la photographie mobile aujourd’hui est tombé à la moitié de son prix de lancement officiel. Aujourd’hui, on peut l’acheter sur le site de Xiaomi pour 1 199 euros et à Worten pour 1 399 euros. Des occasions comme celle-ci ne se voient pas souvent dans la vie, et il y a quelques jours, nous pouvions la voir en vente pour 704 euros.

Xiaomi Mi 11 Ultra (12/256 Go)

Acheter le meilleur appareil photo d’un Xiaomi à un prix historique

Ce Xiaomi Mi 11 Ultra est un terminal haut de gamme, et c’est pour plusieurs facteurs que je voudrais résumer en quelques points clés. Voici les raisons pour lesquelles ce smartphone, à ce prix, est un excellent investissement :

Appareil photo de très haut niveau : nous avons un système de photographie et de vidéo de très haut niveau. Sur son dos, il monte une triple caméra composée d’un capteur principal Samsung de 50 MP f/1.95, d’un grand angle Sony de 48 MP avec une amplitude de 123° et d’un téléobjectif + macro Sony de 48 MP avec zoom optique 5X et jusqu’à 120X numérique. Le stabilisateur optique est incroyable et permet d’obtenir des vidéos 4K et 8K stables à 60 et 30 ips respectivement. Sa lentille frontale est de Samsung, elle a 20 MP et fait un travail spectaculaire dans n’importe quelle situation d’éclairage.

Excessive en puissance : cette section est à égalité avec celle photographique. Le cœur de ce Xiaomi est commandé par un Snapdragon 888 de 5 nm, accompagné du GPU Adreno 660, de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Ses performances sont à la hauteur de ce qu’elles sont, un haut de gamme haut de gamme de la tête aux pieds. Vous pouvez dépasser 815 000 points au test Antutu sans problème.

Écran inégalé : il dispose d’un panneau Amoled WQHD+ de 6,81″ (3 200 x 1 440 px), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 700 nits, compatible avec HDR10+/Dolby Vision, dispose d’une protection Gorilla Glass 7 Victus et d’un verre avec 4D courbure.Au dos, nous avons un mini écran pour les notifications et un aperçu photo très utile.

Design exquis : il s’agit d’un smartphone fini en métal, verre, similicuir et céramique, avec une résistance à l’eau et à la poussière IP68, une épaisseur de 8,4 mm et un poids de 234 grammes. C’est lourd, oui, mais très robuste et luxueux dans la main. Les haut-parleurs intégrés sont des Harman Kardon, ajoutant ainsi un niveau de finition supérieur au terminal.

Xiaomi Mi 11 Ultra (12/256 Go)

D’autre part, nous avons une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide à 67 W. Elle peut parfaitement nous durer 2 jours, mais si nous voulons profiter de ce système photographique, vous n’aurez aucun problème à atteindre la fin de la journée avec énergie. Nous avons 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM et infrarouge dans la section connectivité. Il a commencé à coûter 1 199 euros et aujourd’hui vous l’avez pour 569 euros, la moitié.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.