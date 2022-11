Le meilleur haut de gamme bon marché que vous pouvez acheter pour 11 sur 11 : du OnePlus 10 Pro au Xiaomi 11T Pro

Profitez de l’International Shopping Day pour déménager à moindre coût.

Ce 11 du 11 est le moment idéal pour renouveler votre mobile, car AliExpress a baissé le prix de certains des modèles haut de gamme les plus recherchés de l’année dernière. Vous pouvez acheter, par exemple, le OnePlus 10 Pro à presque moitié prix ou le récent et original Nothing Phone (1) pour seulement 370 euros.

Vous avez également un realme GT Neo 2 et un Xiaomi 11T Pro pour 294 et 374 euros ou le OnePlus 9 pour 304 euros. Ce sont des mobiles qui, même s’ils existent depuis un moment, sont encore très actuels, offrant la possibilité de profiter de fonctionnalités premium à des prix complètement dérisoires. En fin de compte, tous recevront Android 13 et bénéficieront, à tout le moins, d’une ou deux années supplémentaires de mises à jour de sécurité.

Si vous êtes intéressé par l’un des mobiles sélectionnés ici, n’oubliez pas que les baisses de prix ne dureront que jusqu’à la fin de la semaine, lorsque la campagne spéciale World Shopping Day prendra fin. Gardez également à l’esprit que pour débloquer le montant le plus bas, vous devrez appliquer les codes de réduction que vous trouverez à côté de chaque appareil.

5 mobiles haut de gamme que vous pouvez acheter moins cher sur AliExpress

Nothing Phone (1). On commence avec l’un des appareils les plus récents de cette sélection et sans aucun doute le plus original. Avec une remise de 100 euros par rapport à son prix officiel, ce Nothing Phone (1) offre une expérience très personnelle grâce à son design saisissant et son OS innovant, qui est soutenu par une interface lumineuse spéciale. Il est également livré avec un écran OLED 120 Hz, 8 Go de RAM et un double appareil photo principal de 50 mégapixels, entre autres fonctionnalités.

Nothing Phone (1)

Realme GT Neo 2 5G. Une autre bonne option en dessous de 300 euros est le realme GT Neo 2, un haut de gamme équilibré et puissant qui se distingue par sa charge de 65 W, son écran AMOLED de 120 Hz et son appareil photo principal de 64 mégapixels conçu pour la photographie urbaine. .

Realme GT Neo 2 5G

OnePlus 9. En revanche, si vous avez toujours voulu tenter l’expérience OnePlus, vous pouvez désormais le faire pour un prix minimum : 304 euros pour son produit phare de 2021. Il comprend un appareil photo « tuné » par Hasselblad, un Snapdragon 888, Charge rapide 65 W, design premium et toute la fluidité d’OxygenOS. Comme si cela ne suffisait pas, il peut enregistrer des vidéos 8K et son écran a un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

One Plus 9

OnePlus 10 Pro.Poursuivant avec OnePlus, la baisse de prix sur son haut de gamme cette saison est également frappante, ce que nous pouvons réserver avec une remise proche de 50%. Il se distingue par son écran d’excellente qualité, son design ultra-premium et ses performances inégalées. Il peut être chargé à 80 W, est livré avec Android 12 en usine et embarque l’un des processeurs mobiles les plus avancés de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Un haut de gamme comme une maison à un prix fou.

OnePlus 10 Pro

Xiaomi 11T Pro Enfin, nous avons l’un des appareils haut de gamme les plus vendus de Xiaomi, un 11T Pro dont la plus grande revendication est un appareil photo principal bestial de 108 mégapixels. Même s’il date d’un peu plus d’un an, pour 374 euros ça vaut quand même très bien le coup : vous obtenez, à presque la moitié du prix, une manuelle haut de gamme avec un écran 120 Hz, un Snapdragon 888, charge rapide jusqu’à 120 W , Harman sound Kardon… Jetez un oeil à leurs spécifications car elles sont toutes glorieuses.

Xiaomi 11T Pro

