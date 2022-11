MIUI 14 arrivera avec une nouveauté brutale: adieu pour toujours la publicité ennuyeuse de Xiaomi

Xiaomi a lâché la bombe : avec MIUI 14, sa publicité ennuyeuse disparaîtra à jamais, ainsi que le bloatware ; offrira une expérience utilisateur totalement renouvelée.

Comme nous imaginons que vous le savez déjà, MIUI est la couche de personnalisation de Xiaomi, qui s’exécute sur Android. Cette interface utilisateur, conçue pour « répliquer » le comportement d’iOS, n’est pas l’une des plus appréciées des utilisateurs. Cela est dû à diverses raisons : bugs, fonctionnalités qui ne fonctionnent pas tout à fait, bloatware…

Cependant, l’une des choses que les utilisateurs qui essaient MIUI aiment le moins n’est autre que les publicités qui peuplent l’interface. Eh bien, avec l’arrivée de MIUI 14 et Android 13, la publicité disparaîtra à jamais de MIUI. Non, ce n’est pas une blague.

Adieu à la publicité dans MIUI 14

Comme publié dans Gizchina, malgré le fait qu’il existe des options pour désactiver les publicités dans MIUI et que le processus a été simplifié à partir de MIUI 13, les utilisateurs n’ont pas été satisfaits. En fait, beaucoup semblent complètement ignorer que cela peut être fait.

C’est pourquoi ils ont décidé que ce qui sera MIUI 14 n’a pas de publicité. Apparemment, le fabricant veut faire appel à des clients potentiels qui auraient pu les rejeter en raison du problème de publicité.

Selon la source, MIUI 14 donnera la priorité à la suppression des bloatwares et des applications préinstallées, une autre raison des plaintes des utilisateurs. Apparemment, des progrès vers cette fin auraient déjà été réalisés dans MIUI 13 et, avec l’arrivée de MIUI 12, au moins en Chine, il y avait déjà moins d’applications préinstallées sur les téléphones. Au total, il n’y en avait que 7, y compris l’appareil photo, la galerie de photos et l’application pour téléphone.

En plus de ces deux changements importants, MIUI 14 offrira diverses améliorations de convivialité. Il y aura une application d’horloge mise à jour, ainsi que les applications météo et calendrier. Il a également été choisi d’inclure un « mode dossier », afin de simplifier l’interaction entre un téléphone et un écran de bureau. MIUI 14 devrait arriver fin novembre.