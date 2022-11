Samsung lance un nouveau Galaxy Z Flip4 exclusif que vous ne pourrez pas acheter

Samsung s’est associé à la firme de mode Maison Margiela pour lancer une édition spéciale, limitée et exclusive de l’un de ses terminaux les plus populaires

Ce n’est pas la première fois qu’Netcost-security.fr parle d’une édition spéciale d’un téléphone. En septembre dernier, nous avions déjà publié une actualité sur l’édition spéciale JUUN.J de ses appareils. Ces appareils ont été créés en collaboration avec les designers les plus populaires de Corée du Sud et y ont été vendus exclusivement.

Aujourd’hui, nous avons une nouvelle édition spéciale par les Coréens. Comme nous l’avons appris grâce à Android Police, Samsung va lancer une édition spéciale de son pliable le plus populaire, le Samsung Galaxy Z Flip 4, qui, encore une fois, sera exclusif à un seul territoire.

Voici le Samsung Galaxy Z Flip 4 édition Maison Margiela

Cette édition spéciale du Samsung Galaxy Z Flip 4 a été créée en collaboration avec la société de luxe française Maison Margiela. Le terminal sera légèrement repensé pour s’adapter aux lignes de conception de l’entreprise, ce qui affectera également l’interface. Il comprendra également des accessoires exclusifs.

Maison Margiela s’engage sur deux choses : le minimalisme et la couleur blanche. Cela s’est répercuté sur la conception du téléphone, dont le dos est en verre blanc avec des lignes translucides semblables à des PCB qui courent le long des bords.

Au centre de la charnière se trouve un anneau avec un code numérique, dans lequel est indiqué le chiffre 11. Chacun de ces chiffres représente un type de produit, dans lequel 11 sont des accessoires et des compléments. Ce numéro est également mis en évidence sur la moitié inférieure du dos.

Comme nous l’avons dit, Samsung a également repensé l’interface pour correspondre au thème visuel du téléphone. Il y a de nouveaux fonds d’écran, des icônes et bien plus encore. Mis à part ces changements cosmétiques, il s’agit par ailleurs d’un Galazy Z Flip 4 banal.

Quant à sa disponibilité, elle sera vendue exclusivement à Hong Kong, en France et en Corée du Sud à partir du 1er décembre. Le prix de cette édition spéciale n’est pas connu, mais comme les Coréens ont collaboré avec une firme de haute couture, on s’attend à ce qu’il soit assez élevé. Ces bornes font partie d’une édition numérotée et limitée qui, si elle trouve les bons acquéreurs, se terminera très prochainement.