L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus reçoit une mise à jour de sécurité majeure

La mise à jour Android d’octobre arrive sur le Samsung Galaxy A73 en Amérique latine avec la version de firmware A736BXXS2AVJ3.

Bien que Samsung ait déjà commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur plusieurs de ses téléphones, le géant coréen met toujours à jour d’autres modèles avec des correctifs de sécurité des mois précédents.

Ainsi, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à mettre à jour l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A73 5G, avec le patch de sécurité d’octobre 2022.

La mise à jour Android d’octobre atteint déjà le Samsung Galaxy A73 5G en Amérique latine avec la version de firmware A736BXXS2AVJ3 et devrait atteindre plus de régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité d’octobre 2022 qui corrige plus de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, parmi lesquelles il faut souligner celles qui permettaient un accès non autorisé aux numéros de série de ces terminaux, au contenu de la mémoire sécurisée et des informations d’appel, corrige un nombre de bugs généraux et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Le Samsung Galaxy A73 5G est sorti en mars de cette année avec Android 12 avec One UI 4.1 et devrait recevoir Android 13 avec One UI 5.0 au cours du mois prochain.

Si vous avez un Samsung Galaxy A73 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le correctif de sécurité d’octobre 2022.