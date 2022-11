Les nouvelles batteries BLUETTI sont maintenant en vente : économisez de l’électricité en stockant votre propre énergie

Les nouveaux BLUETTI EP600 et B500 sont déjà là. Une nouvelle ère d’indépendance énergétique 100% contrôlable avec le mobile.

Avec l’hiver qui approche à grands pas et les prix de l’électricité qui mettent la pression sur votre portefeuille, de plus en plus de personnes envisagent de passer à l’autoconsommation. Si vous en faites partie ou si vous utilisez déjà des panneaux solaires pour gérer votre propre énergie, la nouveauté de BLUETTI vous intéresse.

Depuis le 1er novembre, la marque californienne commercialise sur son site internet son nouveau système de stockage d’énergie composé des BLUETTI EP600 et B500. Comme vous le verrez plus tard, il s’agit d’un rack modulaire conçu pour que nous ayons à notre disposition une réserve d’électricité suffisante pour recharger la voiture ou alimenter notre maison comme elle le mérite.

Découvrez les BLUETTI EP600 et B500

Que peuvent faire les nouveaux BLUETTI EP600 et B500 pour vous

Contrairement à d’autres modèles, ces nouvelles batteries BLUETTI bénéficient d’un design compact, sûr et résistant grâce auquel nous pouvons les stocker dans n’importe quel coin de notre maison. Comme ils sont certifiés IP65, ils résistent à la poussière et à l’eau de pluie, nous pouvons donc les avoir aussi bien dans le garage ou la cuisine qu’à l’extérieur. Il faut aussi penser que BLUETTI a inclus une garantie de 10 ans, sa durabilité est donc plus qu’assurée.

Bien que les deux modèles soient également conçus pour presser les panneaux solaires que nous avons déjà installés, pour comprendre leur fonctionnement, il est nécessaire de séparer le BLUETTI EP600 du BLUETTI B500. Le premier d’entre eux admet un apport solaire de 6000 W, tandis que le B500 fonctionne plutôt comme une sorte de powerbank géant et supplémentaire, qui stocke l’électricité supplémentaire que l’EP600 lui transmet.

S’agissant d’un système modulaire, BLUETTI permet de coupler une demi-douzaine de B500 à l’EP600, un chiffre qui variera en fonction des besoins énergétiques que nous avons, pouvant passer d’un simple onduleur pour les urgences à un magasin d’électricité complet.

Le pack « standard » que BLUETTI commercialise est composé d’un EP600 et de deux B500, pouvant fournir 6000 W de puissance à partir d’une capacité de base de 9 kWh. De plus, l’entrée solaire de l’EP600 est capable de charger l’ensemble en un peu plus de deux heures, en tirant le meilleur parti des panneaux solaires que nous avons installés à la maison, le tout de manière sûre, silencieuse et très facile à utiliser. En fait, le système est livré avec une application mobile avec laquelle contrôler intuitivement les différents modes de travail ainsi que l’état de la batterie.

Coût, expédition et installation

Jusqu’au 31 décembre prochain, vous pouvez acheter le BLUETTI EP600 avec un combo de deux BLUETTI B500 pour 8999 euros. Si vous avez besoin de stockage supplémentaire, vous pouvez acheter chaque BLUETTI B500 pour 3 599 euros, le tout via le site Web de la marque.

La commande comprend la livraison gratuite, une garantie de 10 ans et un service client 24h/24 et 7j/7. Bien que l’installation du système n’ait rien d’extraordinaire, la marque offre également la possibilité de faire appel à un service d’installation spécial séparément.

