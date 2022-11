Apple embauche un ancien dirigeant de Facebook pour diriger son équipe d’informations système

La responsable des systèmes d’information d’Apple, Mary Demby, quitterait l’entreprise car elle prendra sa retraite après avoir travaillé pendant trois décennies. Alors qu’il n’était pas clair qui la remplacerait, Apple a maintenant embauché un ancien cadre de Facebook pour diriger son équipe des systèmes d’information.

La nouvelle vient de Bloomberg’s Mark Gurman, qui a annoncé mercredi que Timothy Campos dirigerait désormais le département des systèmes d’information et de la technologie d’Apple (également connu sous le nom d’IS&T). Cette équipe est responsable de l’infrastructure des services en ligne, du support client et du site Web d’Apple. En interne, l’entreprise qualifie cette opération de « centre névralgique » en raison de son importance.

Avant de rejoindre Apple, Campos a occupé un poste similaire chez Facebook entre 2010 et 2016. Il a également travaillé avec IS&T chez KLA Corp., une société de semi-conducteurs. Plus récemment, il a cofondé une plate-forme de calendrier « Woven », qui a ensuite été acquise par Slack puis Salesforce.

Comme indiqué par le rapport, Campos a récemment déclaré sur LinkedIn qu’il « se prépare pour quelque chose de nouveau », bien qu’il n’ait pas mentionné Apple explicitement. L’embauche intervient alors qu’Apple perd certains de ses principaux dirigeants. Par exemple, l’actuel responsable du design industriel d’Apple, Evans Hankey, quittera l’entreprise en 2023.

Apple suspend ses embauches

Dans le même temps, Apple devrait également arrêter la plupart des embauches en dehors de la recherche et du développement et d’autres domaines clés pour l’entreprise. Les secteurs les plus touchés sont l’ingénierie matérielle et logicielle, ainsi que certaines fonctions de l’entreprise. La société a déclaré dans un communiqué qu’elle continuerait à embaucher, mais à un rythme plus lent.

Bien que les chiffres de l’entreprise aient baissé en 2022, ils sont toujours meilleurs que ceux de la plupart des entreprises technologiques.

Les actions Apple ont peu changé en fin de séance mercredi. Son action est en baisse de 24 % en 2022, bien que ce soit une meilleure performance que celle de bon nombre de ses pairs technologiques. L’indice composite Nasdaq est en baisse de 34 % et des entreprises comme Meta et Twitter Inc. ont licencié des milliers de travailleurs face au ralentissement des ventes.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :