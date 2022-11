Autour de la mode : Samsung insiste et présente désormais cette collaboration avec Lacoste

Tout ce qui est « mode » est à la mode chez Samsung, surtout si l’on parle du Galaxy Z Flip4 qui reçoit désormais de nouvelles coques conçues par Lacoste.

Que le Samsung Galaxy Z Flip4 se concentre comme un smartphone pour les plus « fashionistas » de l’endroit n’est pas une surprise, mais le géant sud-coréen semble avoir adoré l’idée de continuer à se déplacer dans la mode, en nous présentant une nouvelle collaboration cela nous apportera plus d’accessoires pour votre clapet pliant.

Et c’est que le Galazy Z Flip n’est pas par hasard le mobile pliable le plus vendu au monde, mais Samsung propose de temps en temps des campagnes agressives comme celle-ci dont les confrères de SamMobile nous ont parlé, et qui implique Lacoste elle-même avec elle crocodile populaire et tout.

Comme vous pouvez le voir, Samsung et la firme de mode parisienne ont conçu de nouvelles coques en silicone pour le Galaxy Z Flip4 qui ont un design sobre et fonctionnel, avec le logo crocodile Lacoste comme personnage principal centré sur la partie inférieure de la coque. .

Ici vous pouvez accéder pour les voir dans toute leur splendeur sur le site de Samsung France :

Coque en silicone Lacoste avec anneau pour Galaxy Z Flip4 (44,90 €)

La vérité est que Lacoste ne voulait pas être trop protagoniste de cette collaboration, ne plaçant que son logo sur des couvertures plus élégantes que voyantes, et qui recherchent avant tout la fonctionnalité avec ce design en deux pièces et un anneau ou porte-clés pour faciliter la prise en main de tous les instants.

Ils sont disponibles en quatre couleurs en accord avec la palette originale du Galaxy Z Flip4, puisque nous pouvons les acheter en Graphite, Bleu, Lavande et Or Rose. Son prix est de 44,90 euros.

Quant aux détails, puisqu’on sait déjà qu’une telle collaboration les oblige, Lacoste et Samsung ont voulu mettre l’accent sur l’écologie et la protection de l’environnement, puisqu’ils annoncent que toutes ces housses sont fabriquées avec des matériaux 100% recyclés, ainsi que son emballage. en carton recyclé avec de l’encre végétale et de la colle.

Curieux qu’ils ne soient disponibles pour l’instant qu’en France, dans la boutique en ligne officielle de Samsung, sans possibilité de les acheter avec expédition hors du pays voisin. De plus, rappelons que ce n’est pas la première fois que l’on voit Lacoste poser son crocodile sur un accessoire Samsung, puisque le Galaxy S22 avait déjà des housses de la maison du boulevard de Montmorency.

Maintenant c’est à vous de nous dire, aimez-vous ces couvertures ? Les achèteriez-vous pour ces 45 euros ?

