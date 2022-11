120 Hz, 4 caméras et 5G : ce Galaxy est un bijou qui dégringole

Le mobile Samsung a tout ce dont vous pourriez avoir besoin, c’est un achat haut de gamme dont le prix continue de baisser.

L’un des meilleurs Samsung qui a vu le jour ces derniers temps dans le milieu de gamme est à prix réduit. Vous pouvez emporter le Samsung Galaxy A53 5G pour 103 euros de moins dans sa version la plus intéressante, qui est accompagnée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Dans la boutique officielle de la firme coréenne, il est vendu 429 euros et bénéficie d’une réduction. Grâce à Amazon, vous pouvez économiser beaucoup d’argent et obtenir un smartphone conforme dans toutes ses sections. Il est livré avec l’essence Samsung, un bon design, un écran de première classe, d’excellents appareils photo et une connectivité assortie.

SamsungGalaxy A53 5G

Tout ce que vous gagnez avec le mobile Samsung

L’écran de ce Galaxy ne vous laissera pas indifférent, il est de grande qualité. Samsung est un maître et le panneau AMOLED de 6,5 pouces, la résolution Full HD + et 120 Hz que l’A53 intègre deviendra le meilleur endroit pour profiter de jeux, de séries et de films.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs fabriqués par Samsung lui-même, l’Exynos 1280. Il a toute la puissance dont vous avez besoin, c’est une puce conforme et avec laquelle vous profiterez de bonnes performances. Dans cette offre, il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, des chiffres avec lesquels être plus que calme.

samsung exynos 1280

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED 6,5″ Full HD+ 120 Hz

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25 W

NFC et 5G

À l’intérieur, il y a aussi une batterie de 5 000 mAh qui fait du bon travail. Vous n’aurez aucun problème à arriver à la fin de la journée avec une utilisation normale. L’appareil coréen a également tout ce dont vous avez besoin en termes de connectivité, à la fois NFC et 5G. Vous aurez la possibilité de payer dans toutes sortes de commerces sans sortir votre portefeuille, et aussi de naviguer à toute allure.

Dans le magnifique arrière de ce Samsung, 4 appareils photo qui vous permettront de prendre de bonnes photos dans presque toutes les conditions : on retrouve un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro de 5 mégapixels. . Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 32 mégapixels pour les selfies, TikTok ou tout ce à quoi vous pouvez penser.

SamsungGalaxy A53 5G

Si vous recherchez un mobile puissant et complet d’un fabricant traditionnel, si vous n’êtes pas actuellement intéressé par des entreprises comme Xiaomi, ce Samsung est un achat très réussi. C’est un appareil auquel vous pouvez faire confiance, qui a tout ce dont vous avez besoin et qui est capable d’offrir une expérience formidable.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.