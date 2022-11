Apple publie iOS 16.1.1 avec des corrections de bugs et des améliorations de sécurité

Comme prévu, Apple déploie actuellement iOS 16.1.1 pour les utilisateurs d’iPhone. La mise à jour inclut des corrections de bugs supplémentaires et des améliorations de sécurité. Il vient après la sortie d’iOS 16.1 avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités majeures le mois dernier et la poursuite des tests bêta d’iOS 16.1.

iOS 16.1.1 maintenant disponible

Les utilisateurs peuvent désormais mettre à jour iOS 16.1.1 en accédant au menu Mise à jour logicielle dans l’application Paramètres de l’iPhone. Le numéro de version de la mise à jour est 20B101. Apple déploie également iPadOS 16.1.1 pour les utilisateurs d’iPad.

Les notes de publication d’Apple pour iOS 16.1.1 indiquent que la mise à jour inclut des corrections de bugs et des améliorations de performances. La société n’a pas partagé de détails spécifiques sur ce qui a été corrigé, mais il y avait des problèmes affectant le SKAdNetwork pour les développeurs ainsi que des plaintes concernant la connectivité Wi-Fi.

Apple dit :

Cette mise à jour inclut des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs.

Apple déploie également macOS Ventura 13.0.1 à tous les utilisateurs de Mac aujourd’hui. Voici les détails des correctifs de sécurité :

libxml2

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : un utilisateur distant peut être en mesure de provoquer la fermeture inattendue d’une application ou l’exécution de code arbitraire

Description : un dépassement d’entier a été résolu par une meilleure validation des entrées.

CVE-2022-40303 : Maddie Stone de Google Project Zero

libxml2

Disponible pour : iPhone 8 et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures et iPad mini 5e génération et versions ultérieures

Conséquence : un utilisateur distant peut être en mesure de provoquer la fermeture inattendue d’une application ou l’exécution de code arbitraire

Description : ce problème a été résolu par des vérifications améliorées.

CVE-2022-40304 : Ned Williamson et Nathan Wachholz de Google Project Zero

Après la sortie d’iOS 16.1.1 aujourd’hui, la prochaine mise à jour logicielle d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone sera iOS 16.2. Cette mise à jour est actuellement en test avec les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique. Il comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications, telles que la nouvelle application de collaboration Freefrom d’Apple, des mises à jour de l’application Home, etc. Sa sortie est prévue mi-décembre.

