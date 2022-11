Tous les Xiaomi qui, à ce jour, ont été confirmés pour recevoir MIUI 14 et Android 13

Si vous nous lisez quotidiennement, vous savez qu’une partie de notre pain quotidien consiste à publier une ou plusieurs actualités liées à Xiaomi. Non pas parce que nous aimons particulièrement bien le fabricant ou parce que nous en avons envie, mais parce qu’ils ne quittent jamais l’attention d’aujourd’hui. Ce matin, par exemple, nous avons parlé de la mise à jour officielle du Xiaomi 12 Pro vers Android 13.

Quelque chose que nous avions déjà anticipé dans cette nouvelle est que ce dernier haut de gamme du fabricant chinois ne sera pas le seul à se mettre à jour vers Android 13, mais nous connaissons déjà la liste complète des terminaux qui seront mis à jour.

Ce sont les Xiaomi qui recevront Android 13

Au début, on parlait qu’il y aurait un MIUI 13.5, il semble que ce projet ait été annulé et passera directement à MIUI 14. On avait dit qu’il y aurait des téléphones avec MIUI 13.5 et Android 13 (en fait c’est ce que a été évoqué dans le cas de la mise à jour Xiaomi 12 Pro), mais il sera finalement mis à jour vers une nouvelle version de la couche de personnalisation du fabricant.

Bien qu’il n’y ait pas pour le moment de dates définitives sur le déploiement mondial de la mise à jour, certaines rumeurs indiquent que fin novembre est la date choisie par Xiaomi pour tester la version bêta publique de la nouvelle version. Ce public ira uniquement à ceux qui s’inscrivent à leur programme de test.

À l’heure actuelle, neuf téléphones exécutent des bêtas privées. Ces versions ne sont pas destinées à ceux qui s’abonnent au programme de test, mais sont distribuées à un nombre limité d’utilisateurs. Ce sont les appareils suivants :

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Redmi 50

Xiaomi Redmi K50 Pro

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Ce nombre limité d’utilisateurs sont des personnes à qui Xiaomi fait entièrement confiance, ils reçoivent donc également des appareils qui n’ont pas été officiellement lancés (comme c’est le cas avec les nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro).

Quant aux modèles qui devraient recevoir la nouvelle version, ils doivent être séparés en deux groupes. Passons d’abord aux modèles du marché mondial qui devraient les atteindre :

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X et 12 Lite.

Xiaomi 12T et 12T Pro.

Xiaomi 11T et 11T pro.

Xiaomi Mi 11i, 11 Lite 5G NE, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro et Mi 11.

Tablette Xiaomi 5.

Quant au Xiaomi sur le marché chinois, il devrait atteindre les terminaux suivants :

Xiaomi Mix Fold, Mix Fold 2 et Mix 4.

Xiaomi CIVI, CIVI 1S et CIVI 2.

Xiaomi 11 HyperCharge, 11X Pro et 11X.

Xiaomi Pad 5 Pro et Pad 5 Pro 5G.

En ce qui concerne Redmi, nous allons également les diviser en deux groupes. Commençons par le Redmi du marché mondial :

Redmi Note 11 SE, Note 11, Note 11S, Note 11 Pro 5G, Note 11S 5G et Note 11 Pro+ 5G.

Redmi Note 8 2021.

Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10S.

Redmi Note 10T, Note 10T 5G et Redmi Note 10 Lite.

Redmi 10A, 10C, 10, 10 2022 et 10 Prime.

Voyons maintenant le Redmi du marché chinois :

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50 Ultra et K50i.

Redmi K40S, K40, K40 Pro et K40 Plus.

Redmi Note 11, Note 11 5G, Note 11 Pro, Note 11 Pro+ et Note 11 SE.

Redmi Note 11R 5G, Note 11E 5G et Note 11E Pro.

Les modèles POCO suivants seront également mis à jour :

PETITES F4 et F4 GT.

PETITES F3 et F3 GT.

POCO M5 et M5s.

POCO X4 Pro 5G.

POCO M4, M4 5G et M4 Pro.

POCO X3 NFC, POCO X3 GT, X3 et X3 Pro.

POCO C40.

Ce sont tous les Xiaomi qui recevront Android 13 et MIUI 14. Si votre téléphone n’apparaît pas dans la liste, il est fort possible qu’il ait été jeté par le fabricant.