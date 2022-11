Les épidémies de COVID-19 en Chine s’aggravent, avec un autre centre de fabrication sous verrouillage

Les épidémies de COVID-19 en Chine s’aggravent plutôt qu’elles ne s’améliorent, avec un autre grand centre de fabrication et d’exportation sous verrouillage.

Quelque 4 millions de personnes à Guangzhou ont été invitées à rester chez elles, dans ce que les responsables gouvernementaux ont décrit comme la pire épidémie depuis le début de la pandémie…

Il y a deux semaines, Foxconn a confirmé des informations selon lesquelles il y avait eu une épidémie de COVID-19 dans la plus grande usine d’iPhone au monde, à Zhengzhou, en Chine. À l’époque, la société avait déclaré que l’impact sur la production de l’iPhone 14 était « contrôlable ».

Cependant, des rapports ont fait état de conditions chaotiques à l’intérieur de l’usine. Le personnel chargé d’apporter de la nourriture et des fournitures médicales aux travailleurs mis en quarantaine aurait trop peur de le faire, et d’autres ont refusé de quitter leurs dortoirs pour se rendre aux chaînes de montage. Le résultat, dans un climat général de peur, a été que certains travailleurs ont quitté l’usine pour rentrer chez eux.

Foxconn a riposté en offrant des bonus substantiels, mais à mesure que les infections se propageaient, l’usine a ensuite été placée dans une fermeture d’une semaine. Il n’était pas clair à l’époque si cela signifiait un arrêt complet de la production, mais il est apparu plus tard qu’il fonctionnait à une capacité considérablement réduite.

L’impact sur la production d’iPhone 14 Pro et Pro Max a été suffisamment sévère pour qu’Apple avertisse que la disponibilité des derniers modèles phares serait très limitée.

La WSJ rapporte qu’un deuxième grand centre de fabrication est désormais verrouillé.

Le centre de fabrication chinois de Guangzhou a verrouillé une plus grande partie de la ville alors que le pays lutte pour contenir la pire épidémie de coronavirus en plus de six mois […] Environ quatre millions d’habitants des districts de Liwan et Panyu de la ville ont été invités à rester chez eux […]

Les autorités de Guangzhou, capitale de la centrale d’exportation de la province du Guangdong, ont déclaré que les restrictions resteraient en place tout au long du week-end dans ce qu’elles ont décrit comme la pire épidémie depuis le début de la pandémie.