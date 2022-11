70 heures d’autonomie et suppression du bruit : ces écouteurs dégringolent

Un son spectaculaire et une autonomie qui n’est pas de ce monde pour seulement 77 euros.

Offre spectaculaire pour l’un des écouteurs bluetooth de type bandeau avec la plus grande autonomie du marché. La société 1MORE est un fabricant d’écouteurs uniquement, elle fait donc un travail exquis sur ses appareils audio chaque année. Ce modèle, SonoFlow, vient de baisser de prix à 99,99 77 euros sur Amazon. C’est une opportunité fantastique, avec un prix minimum historique inclus.

C’est un super prix, sur le site officiel de 1MORE ils sont à 99,99 euros, et nous les avons vus sur AliExpress à 115 euros. Uniquement disponible en noir, un superbe moyen de transporter votre musique et de passer des appels clairs dans des environnements bruyants comme jamais auparavant. De plus, une mallette de transport de haute qualité et plusieurs câbles accompagnent ces écouteurs.

1PLUS SonoFlow

Autonomie de 70 heures pour seulement 77 euros

Ces oreillettes bluetooth sont robustes, avec un poids de 250 grammes, elles sont dans la moyenne du marché. Ils sont très confortables à utiliser et à transporter, notamment avec la housse cadeau fournie dans la boîte. Sa batterie peut nous donner une autonomie allant jusqu’à 70 heures (50 heures avec suppression du bruit activée), et nous pouvons profiter de la charge rapide qu’elle intègre, en 5 minutes de charge nous aurons 5 heures d’utilisation supplémentaires. La charge complète se fait en seulement 80 minutes (1h et 20min).

Ils sont très polyvalents car, en plus de les utiliser sans fil, on peut économiser la batterie à certains moments en les connectant par câble avec leur port jack 3,5 mm. Dans la boîte vient un câble approprié pour cela. De cette façon, nous pouvons profiter d’une qualité sonore supérieure, sans pertes avec des réponses en fréquence allant jusqu’à 40 000 Hz. Grâce à Bluetooth 5.0, nous n’atteindrons que 20 000 Hz. Il prend en charge les codecs audio capables de transmettre des données jusqu’à 990 Kbps, triple la qualité que celui de Spotify Premium.

Ils sont comparables aux fameux Sony de 300 euros.

Ses haut-parleurs mesurent 40 mm, ils couvrent donc toute notre oreille. Cela piégera le son en le laissant uniquement dans nos oreilles, afin que nous puissions en profiter du début à la fin comme jamais auparavant. Ce modèle produit des sons graves très rythmés et des sons aigus bien définis, donnant une sensation d’amplitude sonore très agréable. Ils se comportent avec luxe dans des thèmes musicaux de tous styles, du jazz et du rock, à la musique house ou classique. J’ai pu les tester pour regarder quelques films et ils fonctionnent très bien connectés via Bluetooth à un projecteur BenQ et à un téléviseur LG.

Depuis l’application 1MORE MUSIC, vous pouvez choisir entre les 12 égalisations prédéfinies pour chaque style musical, de cette façon vous pourrez profiter de votre playlist sur Amazon Music ou Spotify sans vous soucier de l’égalisation qui sonne le mieux. Celles-ci ont été établies par le 4 fois vainqueur d’un Grammy, Luca Bignardi, vous pouvez donc être sûr que ces valeurs sont parfaitement et précisément enregistrées.

1PLUS SonoFlow

L’annulation du bruit qu’il intègre a été appelée par 1MORE comme QuietMax, et il vous éloigne de tout bruit gênant autour de vous d’une manière exceptionnelle. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton pour cela et vous passerez immédiatement du mode transparence à QuietMax. Il est pratique pour prendre les transports en commun, voyager en avion ou même étudier dans votre chambre lorsque vous ne voulez pas être dérangé. Ils sont incroyables, vous ne pouvez pas les manquer, surtout à ce prix.

