Opportunité unique : le Chromecast avec Google TV (4K) atteint 49,99 €

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas pu acheter un téléviseur avec Android TV intégré, c’est maintenant votre chance. Pour seulement 69,99 49,99 euros, vous pouvez réaliser votre rêve d’avoir Android TV dans votre salon, avec toutes les possibilités que cela implique. Aujourd’hui, l’un des gadgets Google les plus achetés du mois dernier s’effondre dans ses versions blanche et bleu ciel.

Et c’est que c’est le meilleur prix du marché, car ni dans MediaMarkt ni dans El Corte Inglés ni dans le Google Store il ne descend en dessous de 69,99 euros, qui est son prix officiel. Désormais, sa différence avec le modèle HD n’est que de 10 euros, il vaut donc la peine d’acheter cette édition 4K.

Obtenez Google TV en 4K pour votre téléviseur pour seulement 50 euros

Branchez et profitez. C’est la seule prémisse dont vous avez besoin pour commencer à utiliser Chromecast avec Google TV 4K. Lorsque vous allumez le téléviseur, vous aurez le menu principal de Google TV, une couche de personnalisation propre à Google qui fonctionne sur Android TV 11. C’est un appareil de dimensions minuscules et qui s’accompagne d’une télécommande naine de la même couleur, dans lequel nous avons un accès direct à YouTube et Netflix, ainsi qu’un bouton d’activation de Google Assistant qui sera notre meilleur allié sur Google TV.

Dans ce système Google, nous n’avons pas la limitation concernant l’installation de certaines applications tierces comme dans Amazon Fire TV. Android TV vous permet d’installer à la fois des applications de la boutique Google et des fichiers APK que vous pouvez télécharger sur Internet. De plus, avec Android TV, vous disposez d’une infinité d’applications et de jeux à apprécier en plein écran. Pour vous donner un exemple, il dispose d’un gestionnaire de fichiers installé, avec un compte Google Drive intégré, vous pouvez télécharger des fichiers sur votre PC ou mobile, les télécharger sur Google Drive et les télécharger facilement sur votre Chromecast. Ce serait une manière plus complexe, mais vous pouvez également installer un navigateur sur votre Google TV.

Avoir Android TV sur votre téléviseur ouvre un monde de possibilités que vous n’auriez jamais imaginé.

Pour ma part, j’en ai un en version HD connecté au vidéoprojecteur, avec toutes les plateformes installées et pleinement opérationnelles. Je profite des week-ends de séries et de films sur 138 pouces de Netflix, Prime Video, Disney+ ou HBO Max, et de temps en temps je joue à quelques jeux d’un titre Nintendo 64 ou SNES sur leurs émulateurs en connectant une paire de manettes Bluetooth pour profiter temps fort

Vous pouvez également connecter des écouteurs sans fil pour pouvoir profiter d’un film, d’une série ou de tout ce que vous voulez par vous-même. Chromecast avec Google TV est compatible avec Dolby Atmos et Dolby Audio en termes de son, et avec Dolby Vision et HDR10+, pour profiter de la meilleure qualité sonore et visuelle du moment sur votre téléviseur ou vidéoprojecteur.

➡️ Chromecast Google TV (4K)

Actuellement, devant la Fire TV 4K Max d’Amazon, ils y sont. Nous ne savons pas lequel est le meilleur des deux, mais ce que nous savons, c’est que Google TV vous donne une plus grande liberté d’utilisation et de personnalisation que Fire OS ne le fait pas, et que, venant d’un utilisateur Android, c’est beaucoup.

